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تكنولوجيا: رقاقة Dimensity 9300 تأتي بكفاءة أعلى في إستهلاك الطاقة

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التقارير عن تعزيز كفاءة إستهلاك الطاقة في رقاقة MediaTek القادمة Dimensity 9300، وذلك بفضل الترقية المقدمة من الشركة في كرت الشاشة.

تشير التوقعات إلى أن رقاقة Dimensity 9300 قد تكون أولى الإصدارات التي تنطلق هذا العام بكرت الشاشة الجديد من ARM والذي يعرف ب Immortalis-G720.

ولقد أكد تقرير جديد من “Digital Chat Station” على هذه التفاصيل، كما أوضح التقرير أن رقاقة Dimensity 9300 تأتي بتعزيز أعلى في كفاءة إستهلاك الطاقة بفضل كرت الشاشة الجديد Immortalis-G720.

من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن رقاقة Dimensity 9300 تنافس إصدار كوالكوم المرتقب Snapdragon 8 Gen 3 هذا العام التي تأتي بكفاءة أعلى في إستهلاك الطاقة بنسبة 50% مقارنة بإصدار الشركة السابق.

كما تشير التسريبات إلى أن كرت الشاشة Immortalis-G720 يعزز كفاءة إستهلاك الطاقة بنسبة 25% في رقاقة Dimensity 9300 مقارنة بكرت الشاشة Immortalis-G715 الذي قدم في رقاقة Dimensity 9200.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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