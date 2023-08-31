شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Valorant تحصل على تحديث يوفر وضع تنافسى جديد.. كل ما تحتاج معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Riot Games، المطورة وراء لعبة Valorant، عن وضع تنافسي جديد – Valorant Premier في اللعبة، حيث أصبح الوضع الجديد الآن جزءًا من لعبة Valorant، وهي لعبة إطلاق نار تكتيكية تعتمد على الشخصيات 5 ضد 5، وسيكون نظامًا تنافسيًا قائمًا على الفريق للاعبين.

ما يقدمه Valorant Premier: مع وضع Premier الجديد، يمكن للاعبين الآن تشكيل فرقهم الخاصة والمنافسة في سلسلة من المباريات الأسبوعية على خرائط مخصصة، وأولئك الذين يفوزون بما يكفي من المباريات سيشقون طريقهم إلى البطولة الفاصلة في النهاية، وكان الوضع قيد الاختبار التجريبي لبعض الوقت وهو الآن مفتوح أخيرًا لجميع اللاعبين في جميع أنحاء العالم.

تحديث الطرح سيتم طرح Valorant Premier بتحديثات جديدة وستكون متاحة مع الحلقة 7 الفصل الثاني، ويمكن للاعبين التطلع إلى تقديم الأقسام الرسمية، والتوسع في المباريات الأسبوعية لتشمل جميع الخرائط السبعة في المجموعة التنافسية والتتبع الشامل للأداء والنتائج المهنية للاعبين.

وفي معرض حديثه عن كيفية تناسب Valorant Premier مع خطط Riot Games، قال آرون راجابا، رئيس Riot Games في الهند وجنوب آسيا: “لقد كان مجتمع VALORANT في الهند شغوفًا ومتحمسًا منذ إطلاق اللعبة.

لقد شهدنا اهتمامًا كبيرًا بلعبة VALORANT Premier ولا يمكننا الانتظار لنرى ما يمكن للاعبين فعله في هذا الوضع التنافسي الجديد، نحن نعلم أن اللاعبين من الهند وجنوب آسيا متعطشون لمزيد من الفرص لعرض مهاراتهم، ونحن متحمسون لمنحهم هذه الفرصة مع VALORANT Premier.