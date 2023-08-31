شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Update.. تطبيق "جوجل كيب" يحصل على تحديث جديد والان مع تفاصيل الخبر
والآن، تعمل Google على تحديث التطبيق لتقديم فرز أفضل للملاحظات والقوائم داخل التطبيق، وعلى عكس الفرز الزمني العكسي الحالي افتراضيًا، تتيح جوجل الآن للمستخدمين فرز الملاحظات والقوائم بأي ترتيب يعتقدون أنه يناسبهم بشكل أفضل من خلال نقرة بسيطة مع الاستمرار للسحب.
وسيسمح هذا للمستخدمين بفرز الملاحظات أو القوائم بشكل مخصص داخل التطبيق، ومع ذلك، لا توجد خيارات فرز أخرى محددة مسبقًا مثل الاسم أو التاريخ متاحة حتى الآن، وبالإضافة إلى ذلك، يحتفظ Keep أيضًا ببعض الملاحظات المثبتة في الأعلى لمساعدة المستخدمين في العثور على الملاحظات المهمة بسهولة دون المرور عليها جميعًا.
يحتوي Keep على المزيد من خيارات الفرز، ولكن يجب تنشيطه يدويًا، ومن الممكن أن تضيف Google هذه الخيارات إلى Keep مع التحديثات المستقبلية، وفي الوقت الحالي، تم توفير خيار الفرز المخصص فقط.
توجه إلى متجر Google Play وابحث في Google Keep من خلال النقر على شريط البحث في الأعلى، من نتيجة البحث، اضغط على Keep ثم تحقق مما إذا كان هناك تحديث متاح للتطبيق، وإذا رأيت زر التحديث، فانقر عليه لتثبيت أحدث إصدار متاح من Keep.
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