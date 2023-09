تكنولوجيا: Update.. تطبيق "جوجل كيب" يحصل على تحديث جديد

القاهرة - سامية سيد - يعد Google Keep أحد تطبيقات تدوين الملاحظات الأكثر شيوعًا المتوفرة على نظام اندرميد، وهو يوفر معظم الميزات التي يجب أن يقدمها تطبيق تدوين الملاحظات، وقد قامت جوجل مؤخرًا بتحديث التطبيق لتقديم ميزات أفضل والمزيد مثل تنسيق النص المنسق ودعم رسومات الشعار المبتكرة والمزامنة على النظام الأساسي والمزيد.

والآن، تعمل Google على تحديث التطبيق لتقديم فرز أفضل للملاحظات والقوائم داخل التطبيق، وعلى عكس الفرز الزمني العكسي الحالي افتراضيًا، تتيح جوجل الآن للمستخدمين فرز الملاحظات والقوائم بأي ترتيب يعتقدون أنه يناسبهم بشكل أفضل من خلال نقرة بسيطة مع الاستمرار للسحب.

وسيسمح هذا للمستخدمين بفرز الملاحظات أو القوائم بشكل مخصص داخل التطبيق، ومع ذلك، لا توجد خيارات فرز أخرى محددة مسبقًا مثل الاسم أو التاريخ متاحة حتى الآن، وبالإضافة إلى ذلك، يحتفظ Keep أيضًا ببعض الملاحظات المثبتة في الأعلى لمساعدة المستخدمين في العثور على الملاحظات المهمة بسهولة دون المرور عليها جميعًا.

يحتوي Keep على المزيد من خيارات الفرز، ولكن يجب تنشيطه يدويًا، ومن الممكن أن تضيف Google هذه الخيارات إلى Keep مع التحديثات المستقبلية، وفي الوقت الحالي، تم توفير خيار الفرز المخصص فقط.

لتحديث جوجل كيب

توجه إلى متجر Google Play وابحث في Google Keep من خلال النقر على شريط البحث في الأعلى، من نتيجة البحث، اضغط على Keep ثم تحقق مما إذا كان هناك تحديث متاح للتطبيق، وإذا رأيت زر التحديث، فانقر عليه لتثبيت أحدث إصدار متاح من Keep.