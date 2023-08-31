شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. طريقة إنشاء حساب تجارى على فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر صفحات الفيس بوك التجارية، أداة قوية لمساعدتك في الوصول إلى جمهور جديد واكتساب الشعبية وتنمية علامتك التجارية الخاصة، وهي صفحات مجانية الإنشاء والاستخدام.

تختلف صفحات الأعمال التجارية على فيس بوك عن الملفات الشخصية لأنها تخدم أغراضًا مختلفة، بالنسبة للمبتدئين، لا يمكن أن تكون صفحات الأعمال عامة إلا في حين توفر الملفات الشخصية ضوابط أكثر دقة على خصوصيتك.

من السهل إنشاء صفحة أعمال على فيس بوك وتخصيصها بالصور وساعات العمل وأدوار الصفحة والأحداث القادمة والمزيد، إليك كيفية إنشاء صفحة أعمال على فيسبوك.

1. انتقل إلى موقع الفيس بوك وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك.

2. من الصفحة الرئيسية، انقر فوق الصفحات في قائمة الشريط الجانبي الموجودة على اليسار.

3. انتقل إلى "الصفحات" ثم لضغط فوق الزر "إنشاء صفحة جديدة" في القائمة الموجودة على اليسار.

4. اضغط فوق الزر "إنشاء صفحة جديدة".

5. على الجانب الأيسر من الشاشة التالية، أدخل اسم الصفحة، وحدد فئة، واكتب سيرة ذاتية، ويعرض لك الجانب الأيمن من الصفحة معاينة لصفحتك أثناء إضافة المعلومات إليها.

6. قم بالتمرير لأسفل وانقر فوق إنشاء صفحة.

7. بعد ذلك يمكنك إضافة الصور، ثم اضغط فوق إضافة صورة الملف الشخصي أو إضافة صورة الغلاف لتحميل الصور من جهازك، ثم اضغط على حفظ في الأسفل.

8. أضف صورًا إلى صفحتك وانقر على "حفظ".

9. قد تظهر نافذة منبثقة تسألك عما إذا كنت تريد ربط صفحتك بتطبيق واتساب، إذا كنت ترغب في ذلك، أدخل رقم هاتفك واضغط فوق "إرسال الرمز".

تم الآن إنشاء صفحتك الجديدة على فيس بوك، ويمكنك الاستمرار في تخصيصها حسب رغبتك، وقبل أن تكتب أول مشاركة لصفحتك، تأكد من تحديث صفحتك بمعلومات إضافية عن عملك.