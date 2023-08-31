شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كم يربح "فوود بلوجر" على منصات التواصل الاجتماعى؟.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لموقع businessinsider الأمريكى، عن حياة أحدي منشئ المحتوي المتخصصين فى تقديم محتوى متعلق بمراجعات الطعام، حيث تناولت قصة الـ "فوود بلوجر" Wasil Daoud.

وبحسب التقرير، بدأ Daoud فى إنشاء المحتوى عام 2015، عندما كان عمره 13 عامًا، من خلال تصوير مقاطع فيديو على يوتيوب، وكانت معظم مقاطع الفيديو عبارة عن مسرحيات هزلية فكاهية، لكنه بدأ بجدية في ممارسة مهنة كمنشئ محتوى عندما انضم إلى TikTok في مارس 2020.



Wasil Daoud

وعام 2021، ركز محتواه على الطعام - حيث تركز مقاطع الفيديو الخاصة به الآن على طهى وجبات الطعام بكميات كبيرة وتوزيعها على الأشخاص الذين ليس لديهم سكن مناسب.

وأوضح أنه حصل على ما يقرب من 23350 دولارًا مباشرةً من YouTube وSnapchat وFacebook في الأشهر السبعة الماضية، من يناير إلى يوليو 2023، وهو ما تحقق منه موقع Insider بالوثائق التي قدمها، وعلى الرغم من أن معظم جمهوره عبر الإنترنت هم من TikTok، إلا أنه يكسب القليل جدًا مباشرة من خلال المنصة؛ هذا العام، حصل على 300 دولار فقط.





وقال: "حققت الدخل من مقاطع الفيديو الطويلة على YouTube منذ فترة، لكنني لم أكسب المال لأنني لم أصور مقاطع الفيديو الطويلة تلك"، "لقد غيرت مكافآت Shorts كل شيء، وهكذا أكسب المال الآن".