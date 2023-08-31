شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنتل تستعين بالذكاء الاصطناعى لزيادة عمر بطارية اللابتوب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال مؤتمر Hot Chips هذا العام في جامعة ستانفورد، أكد المسؤولون التنفيذيون في شركة Intel أن سلسلة معالجات Meteor Lake من الجيل الرابع عشر القادمة ستكون مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، والتى من شانها أن تعمل على زيادة عمر البطارية وتقليل استهلاك الطاقة.

وستتمكن رقائق Meteor Lake من الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لإدارة الطاقة والانتقال بين حالات الطاقة النشطة والمنخفضة، وفقًا للمعلومات التي تمت مشاركتها بواسطة PCWorld ، حيث تطلق عليها الشركة اسم "هندسة كفاءة الطاقة من Intel" ومن المتوقع أن يشق نظام الطاقة القائم على الذكاء الاصطناعي طريقه إلى المنتجات المستقبلية، بما في ذلك معالجات العملاء القادمة.

ولتحسين الأداء، يتضمن النهج المعتاد توجيه طاقة إضافية إلى المعالج، وهذا يسمح للمعالج بالعمل بسرعة أعلى، وبالتالي إكمال المهام بسرعة أكبر.

ومع ذلك، تحتاج وحدة المعالجة المركزية إلى تحديد وقت اكتمال المهمة قبل نقل المعالج إلى وضع الطاقة المنخفضة، ويُشار إلى هذا المفهوم باسم قياس الجهد الديناميكي والتردد (DVFS)، وتتمثل مشكلة إدارة الطاقة في تحديد التردد الأمثل لتشغيل المعالج.

ستتمتع الخوارزمية بالقدرة على الفهم والتنبؤ بالطريقة التي يفتح بها المستخدم صفحة ويب، ويفحص محتواها، ويختتم التفاعل، وينتقل إلى المهمة التالية.

وتم استخدام هذه الخوارزمية في العديد من الأنشطة الأخرى، وما يميز هذا هو أن الخوارزمية تعلمت هذه العمليات بشكل مستقل، واستخرجت أنماطًا صغيرة من السلوك تتجاوز مستوى التفاصيل التي برمجتها إنتل في البداية.

وباستخدام الذكاء الاصطناعي، ستوفر معالجات Meteor Lake أيضًا استجابة محسنة بنسبة تصل إلى 35%، وفقًا للوقت الذي تستغرقه وحدة المعالجة المركزية للانتقال إلى حالة الطاقة العالية، وفقًا لروتيم، ومع ذلك، هناك أيضًا قيمة في تحديد الوقت الأمثل للتبديل إلى حالة الطاقة المنخفضة، مما يؤدي إلى توفير الطاقة المحتمل بما يصل إلى 15% مقارنة بالتكوينات السابقة.

وشدد روتيم أيضًا على الفرق بين "الطاقة"، والتي تُعرف بأنها العمل المنجز بمرور الوقت مقسومًا على الطاقة المستخدمة لهذا العمل، والمقياس الأوسع لاستهلاك الطاقة الإجمالي.

في حين أن إنتل لم تؤكد بعد موعد إطلاق سلسلة معالجات Meteor Lake المحمولة، إلا أن هناك شائعة في وقت سابق من هذا العام من YouTuber Moore's Law Is Dead تشير إلى أنها يجب أن تصل إلى الأسواق في أكتوبر 2023.

ومع ذلك، تخطط الشركة لاستضافة Intel مؤتمر الابتكار في سان خوسيه في 19 سبتمبر، حيث يمكننا سماع المزيد عن وحدات المعالجة المركزية الجديدة للكمبيوتر المحمول.