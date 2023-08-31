شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرق التقاط "سكرين شوت" على جهاز iPad والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا اشتريت جهاز iPad مؤخرًا وتستخدمه الآن فى كل شيء، فمن المحتمل أنك واجهت موقفا احتجت فيها إلى أخذ لقطة شاشة. ويمكنك القيام بذلك على أى جهاز iPad، لكن الخطوات تختلف وفقًا للطراز الذى لديك.

إذا كان جهاز iPad الخاص بك يحتوى على زر الصفحة الرئيسية (أو لا)، فهناك بعض الحيل التى يجب تذكرها لالتقاط لقطات الشاشة.

وإذا كان لديك قلم Apple Pencil، فمن السهل التقاط لقطة شاشة به وتحرير الصورة بسرعة، ويوجد أيضًا زر الصفحة الرئيسية الافتراضى الذى يمكن أن يساعدك أيضًا.

وفيما يلى جميع الطرق التى يمكنك من خلالها التقاط لقطة شاشة على جهاز iPad.

مثل أحدث أجهزة iPhoneلا تحتوى معظم موديلات iPad الأحدث مثل iPad mini على زر الصفحة الرئيسية.

لا يزال بإمكانك استخدام الأزرار الفعلية الموجودة على جهاز iPad للقيام بذلك:

اضغط على زر الطاقة وأى من زرى الصوت فى نفس الوقت.

ستومض الشاشة وستظهر معاينة لقطة الشاشة فى الركن الأيسر السفلى من الشاشة.

لتحرير الصورة، اضغط على المعاينة واعمل من هناك.

بخلاف ذلك، يمكنك العثور على لقطة الشاشة فى تطبيق الصور لديك.

تأتى أجهزة iPad الأقدم مزودة بزر الصفحة الرئيسية الفعلى، لذا فإن التقاط لقطة شاشة على هذه الأجهزة يختلف قليلاً.

اضغط على زرى الطاقة والصفحة الرئيسية فى نفس الوقت، وستومض الشاشة وستظهر لقطة الشاشة فى تطبيق الصور لديك.

هناك أيضًا طريقة لالتقاط لقطة شاشة على جهاز iPad دون استخدام أى أزرار.

انتقل إلى الإعدادات > إمكانية الوصول > اللمس وقم بتشغيل اللمس المساعد.

اضغط فوق Double Tap وقم بتخصيص هذا الإعداد لالتقاط لقطة شاشة.

سيظهر بعد ذلك زر الصفحة الرئيسية الافتراضى على الجانب الأيمن من شاشتك.

اضغط بسرعة على هذا الزر مرتين لالتقاط لقطة شاشة.

باستخدام Apple Pencil، قم بالتمرير لأعلى من الزاوية السفلية اليسرى من شاشتك لالتقاط لقطة شاشة.

سيتم فتح قائمة التحرير تلقائيًا ومن هناك، يمكنك إضافة تعليقات توضيحية إلى الصورة ووضع علامات عليها باستخدام قلم الرصاص باستخدام العديد من خيارات الفرشاة.

اضغط على "تم" ثم "حفظ" لإنهاء التحرير.