شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تلجأ للصين لتجهيز Vision Pro في الوقت المناسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجه شركة ابل بعض المشكلات المتعلقة بمستلزمات الشاشة لجهاز ابل Vision Pro، ووفقا للتقارير، تسعى الشركة الآن للحصول على المساعدة من البائعين في الصين لمعالجة هذه المشاكل.

حيث تعد شاشات ابل Vision Pro معقدة للغاية ويمكن أن يكون من الصعب إنتاجها بكميات كبيرة، ونتيجة لذلك، خفضت شركة آبل طلباتها لعام 2024، بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن شركة سوني، الشركة المصنعة الوحيدة المعروفة لهذه الشاشات، رفضت زيادة طاقتها الإنتاجية.

وتشير المعلومات إلى أن شركة ابل تقوم حاليًا باختبار شاشات Vision Pro من موردين إضافيين، وتعتبر SeeYa Technology موردًا جديدًا انضم إلى هذا المزيج، في حين أن BOE، التي لديها تاريخ في العمل مع ابل على شاشات iPhone، يتم أيضًا إشراكها في Vision Pro.

وعلى الرغم من إضافة هؤلاء الموردين الجدد، فمن غير الواضح ما إذا كانت Vision Pro ستشهد زيادة في الطلبات، وفقًا لمصدرين مجهولين، يتم النظر في BOE و SeeYa للنماذج المستقبلية لـ Vision Pro، وقد شارك أحد المصادر أن شركة ابل تقوم بتقييم الشركتين كموفرين محتملين للشاشات في الإصدارات الأحدث من Vision Pro وسماعات الرأس منخفضة التكلفة، والمعروفة حاليًا باسم N109.

ويستخدم النموذج الحالي تقنية micro OLED، والتي قد يكون من الصعب إنتاجها بكميات كبيرة، ومع ذلك، قدمت الحكومة الصينية دعمًا مباشرًا لبنك إنجلترا وشركة SeeYa لاستثمارهما في مصانع OLED الصغيرة، حيث ورد أن بنك إنجلترا تلقى 750 مليون دولار.

و تتخصص تقنية SeeYa في إنشاء شاشات micro OLED، هدفهم هو إنتاج 20 مليون عرض سنويًا بحلول عام 2020، وهم يستثمرون 275 مليون دولار لتحقيق ذلك.



ويعد الموردون الصينيون بعضًا من المكونات الرئيسية لسماعات الرأس Vision Pro من ابل، حيث تعد Lens Technology وGenius Electronic Optical من الموردين الرئيسيين، وتتولى شركة Luxshare Precision Industry أيضًا مهمة التجميع، حيث حلت محل شركة Pegatron التايوانية.