شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مليارديرات التكنولوجيا رجعوا فى كلامهم.. انقلاب على "العمل من المنزل" وتهديد بالفصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أكثر من ثلاث سنوات من سياسات العمل المرنة، يرى العديد من الموظفين الإداريين أن العمل من المنزل هو الوضع الراهن، لكن على الجانب الأخرى فهناك العديد من الرؤساء وأصحاب الشركات لا يوافقون على هذا الوضع، حيث تغيّر العديد من الرؤساء التنفيذيين الذين أشادوا بصوت عالٍ بالعمل عن بعد وشجعوه كوسيلة لتجنب التوقف التام للأعمال أثناء الوباء.

وخلال شهر أغسطس، أصدرت شركات مثل Meta وGoldman Sachs تفويضات صارمة بالعودة إلى المكتب مع تهديدات بتتبع الأداء أو حتى إنهاء خدمة الموظفين الذين لا يحضرون إلى المكتب كثيرًا.

حيث يهدد هذا التغيير بعكس مسار التقدم فيما يتعلق بالعمل المرن، وقال بريثويراج تشودري، الأستاذ المشارك في كلية هارفارد للأعمال والذي يدرس العمل عن بعد، لموقع Insider سابقًا: "عندما تسمح بالمرونة، فإن ذلك يوسع مجموعة مواهبك".

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن هؤلاء الموظفين أنفسهم يقدرون بشكل متزايد فرصة العمل عن بعد، حيث وصف البعض أماكن العمل المرنة بأنها تعادل زيادة بنسبة 8٪، وفي بعض الحالات، دفع الضغط للعودة إلى المكتب العمال إلى الانضمام إلى النقابات - أو حتى الاستقالة.



فيما يلي بعض الرؤساء التنفيذيين الذين غيروا أسلوبهم بشكل جذري في العمل عن بعد:

مارك زوكربيرج وشركة ميتا فيما يلي بعض الرؤساء التنفيذيين الذين غيروا أسلوبهم بشكل جذري في العمل عن بعد:مارك زوكربيرج وشركة ميتا في بداية الوباء، كان زوكربيرج يؤيد العمل من المنزل، في اجتماعه الأسبوعي الداخلي في مايو 2020، بعد شهرين من عمليات الإغلاق الأولى في الولايات المتحدة، تحدث بإسهاب عن مجموعة التوظيف الأكبر التي خلقها العمل المرن، ومثل شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى، قامت شركة Meta بتوظيف أعداد كبيرة في الفترة التي سبقت الوباء وأثناءه.

وتوقع أن يعمل نصف موظفي فيسبوك عن بعد خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة، واستمر مديحه للعمل من المنزل حتى عام 2021، وقال زوكربيرج للموظفين أن ثقته في مستقبل العيش عن بعد والعمل عن بعد عززت منتجات الشركة الضخمة، والعلامات التجارية، ودافع الإنفاق لتطوير Metaverse - عالم الواقع الافتراضي باهظ الثمن لشركة Meta.





لكن الآن يواجه العاملون في مكاتب ميتا ضربة قوية، حيث قامت شركة Meta بتسريح عدد كبير من الموظفين بينما تم تحويل تمويل قسم Metaverse إلى الذكاء الاصطناعي، وخفضت الشركة حوالي 25% من موظفيها منذ نوفمبر 2022 في إطار سعيها نحو الكفاءة والربحية.

وبناء على ذلك، قام زوكربيرج بالتراجع عن سياسة العمل عن بعد، كما وضعت الشركة سياسة محدثة وأكثر صرامة للعودة إلى المكتب من المقرر أن تبدأ في سبتمبر، وستتم الموافقة على بعض الموظفين للعمل عن بعد، لكن القدوم إلى العمل إلزامي تمامًا لأى شخص آخر معظم أيام الأسبوع، وستتم الآن مراقبة الموظفين من قبل الإدارة للتأكد من حضورهم ويمكن تأديبهم أو حتى إقالتهم إذا فشلوا بشكل متكرر في الامتثال.

وعلى النقيض من دعم زوكربيرج في عصر الوباء للعمل من المنزل كمحرك للإنتاجية، يقول الآن إن بيانات الأداء من الشركة تظهر أن "الأشخاص الذين يعملون من المنزل ليسوا فعالين وأن المهندسين الذين يأتون إلى المكتب ينجزون المزيد من العمل".

إيفان شبيجل وسناب شات بدأ شبيجل في تنفيذ سياسة العمل عن بعد في Snap في مارس 2020 مع بدء انتشار فيروس كورونا (COVID-19) في الولايات المتحدة، وبعد مرور ستة أسابيع على انتشار الوباء، أعلن شبيجل أنه لا يريد العودة إلى المكتب، وقال للصحيفة: "أخبرت فريقنا أنني لن أعود".

واعترف بأنه يجد المتعة في مشاركة مائدة الإفطار والعشاء مع عائلته، وقال: "الشيء الذي كان عميقًا جدًا بالنسبة لي، أنا في الواقع جزء من عائلتنا الآن"، ولكن بعد مرور عامين، قال إن العمل في المكتب هو مفتاح الإنتاجية، حيث كشفت مذكرة داخلية أن شركة Snap أمرت جميع الموظفين بالعودة إلى المكتب أربعة أيام في الأسبوع بحلول فبراير 2023.

وكتب شبيغل: "أعتقد أن قضاء المزيد من الوقت معًا شخصيًا سيساعدنا على تحقيق إمكاناتنا الكاملة"ـ "ما قد يضحي به كل واحد منا فيما يتعلق براحتنا الفردية، أعتقد أننا سنحصده من حيث نجاحنا الجماعي."

في وقت سابق من عام 2022، قامت شركة Snap بطرد 20% من قوتها العاملة وخفضت المشاريع التي لم تكن مربحة، قال شبيجل في مذكرة نوفمبر إن المكتب الحالي "سيساعدنا على تسريع نمونا وتحقيق أولوياتنا الإستراتيجية لتنمية مجتمعنا، وإعادة تسريع نمو إيراداتنا، والريادة في الواقع المعزز".





جاك دورسي وتويتركان الرئيس التنفيذي السابق لشركة تويتر، جاك دورسي، مؤيدًا قويًا للعمل المرن، ففي عهد الرئيس التنفيذي السابق جاك دورسي، عُرض على موظفي تويتر مدينة فاضلة حيث يمكنهم العمل من المنزل بشكل دائم، حتى بعد انتهاء عمليات الإغلاق الوبائية.

وفي مايو 2020، رد دورسي على تغريدة سأل فيها عما إذا كان تويتر سيسمح للموظفين بالعمل في المنزل إلى الأبد، ليرد "هناك عدد صغير من الأدوار، مثل العاملين في مركز البيانات لدينا، والتي تتطلب وجودًا في الموقع، ولكن بخلاف ذلك نعم!".

وقد تم دعم ذلك ببيان رسمي على تويتر يعد فيه، "إذا كان موظفونا في دور وموقف يمكّنهم من العمل من المنزل ويريدون الاستمرار في القيام بذلك إلى الأبد، فسوف نحقق ذلك"، حتى قبل الوباء، جرب دورسي العمل المرن واقترح إنشاء "قوة عاملة موزعة" مع موظفين عن بعد يعيشون بعيدًا عن المقر الرئيسي في سان فرانسيسكو.

إيلون ماسك وتويتر على جانب أخر تغيرت رؤية للعمل المرن في تويتر عندما استحوذ إيلون ماسك على المنصة في أكتوبر 2022، ومن المعروف أن ماسك يفضل العمل الشخصي، كما أن انعكاسه المتهور لسياسات تويتر من شأنه أن يضع الموظفين في دوامة.

وخلال اجتماع على تويتر في يونيو 2022، قبل أن يتولى منصبه رسميًا، أخبر ماسك العمال أنه يفضل العمل الشخصي ما لم يكن الشخص "استثنائيًا"، وفي أسبوعه الأول، حظر " ماسك " العمل عن بُعد في رسالة بريد إلكتروني أرسلها إلى موظفي تويتر في الساعة 2:30 صباحًا.

وكتب "الطريق أمامنا شاق وسيتطلب عملا مكثفا لتحقيق النجاح، نقوم أيضا بتغيير سياسة تويتر بحيث لم يعد العمل عن بعد مسموحا به، ما لم يكن لديك استثناء محدد"، قائلا إنه سيكون هو الشخص الذي سيقيم الأمر شخصيا. طلبات الاستثناء.

وقد تمت مراجعة هذا بعد بضعة أيام للسماح لمديري الموظفين بتحمل مسؤولية تقييم ما إذا كانوا "يقدمون مساهمة ممتازة"، وذهب ماسك إلى تسريح ما يقرب من 6500 موظف.

ومن الناحية العملية، لم يتمكن ماسك من إجبار الموظفين على العودة في جميع المجالات، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن تويتر نفسه لا يستطيع تحمل تكلفة إبقاء مكاتبه مفتوحة، وذكرت بلومبرج أن تويتر أغلقت مقرها الآسيوي في سنغافورة في يناير وطلبت من الموظفين العمل عن بعد.

منصة Zoom للإجتماعات

يمكن القول إن Zoom كانت الشركة الأكثر مرادفًا لعصر كوفيد-19، حيث عززت نفسها كفعل في المعجم الإنجليزي في غضون أسابيع من إعلانات الإغلاق، لذلك كان من الصعب على رئيسها التنفيذي إريك يوان، الذي يقال إن صافي ثروته بلغ ذروته عند 29 مليار دولار خلال الوباء، أن يحرم موظفي Zoom من المرونة.

ولفترة من الوقت، بدا أن الشركة ستحافظ على سياسة العمل عن بعد، حتى عندما بدأت المكاتب في إعادة فتح أبوابها، أعلنت Zoom في يناير 2022 أن أقل من 2% من قوتها العاملة سيعودون إلى العمل في المكتب.

وقالت كيلي ستيكيلبيرج، المديرة المالية لشركة Zoom، لـ MarketWatch: “يريد العمال حقًا الاختيار، ويختارون مواصلة العمل من المنزل”، وعلى عكس بعض الرؤساء التنفيذيين الأثرياء الآخرين في هذه القائمة، كان يوان دائمًا متشككًا قليلاً بشأن العمل الدائم عن بعد.

وقال لـ Insider في عام 2020: "بعد انتهاء أزمة الوباء، بعد أن نعود جميعًا إلى المكتب، لكن في أغسطس 2023، طلبت الشركة من موظفيها العودة إلى المكتب، قائلة إن أي شخص يعيش على بعد 50 ميلاً من مكتب Zoom يجب أن يعمل هناك يومين على الأقل في الأسبوع.

وقال يوان إن العمل عن بعد جعل من الصعب على الموظفين التعرف على بعضهم البعض وبناء الثقة، وقال فى اجتماع للشركة "الثقة أساس كل شيء. وبدون الثقة سنكون بطيئين".

