تكنولوجيا: هاتف Huawei Mate 60 Pro لن يكون متاح خارج الصين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بالأمس، كشفت شركة هواوي عن أحدث هواتفها الرائدة، وهو هاتف Mate 60 Pro. ويأتي هذا الهاتف متاح للطلب المسبق في الصين من خلال Vmall بسعر 7000 يوان صيني لإصدار 12/512 جيجابايت.

وإذا كنت تتسائل عما إذا كان الهاتف سيكون متاحا خارج الصين؟ فالإجابة هي “لا”.

فقد أكدت شركة هواوي عن ذلك بنفسها في بيان لـ Android Authority. لذا، حتى لو كنت على استعداد لاستكشاف خيارات خارج نظام أندرويد من جوجل، فهذا ليس واحدًا منها.

وقد تم الكشف عن جهاز Pro من يومين، وبالامس تم التأكيد عن الاصدار القياسي بهاتف Huawei Mate 60. هل سيكون هذا الجهاز متاحًا عالميًا؟ ليس لدينا إجابة محددة في الوقت الحالي.

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