تكنولوجيا: جوجل تعلن رسميًا عن حدث إطلاق هاتفي Pixel 8 وPixel 8 Pro يوم 4 أكتوبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة أبل من يومين موعدًا رسميًا لحدث الكشف الكبير التالي، فستعلن الشركة عن سلسلة iPhone 15 في 12 سبتمبر.

وبالأمس، كشفت شركة جوجل عن موعد حدثها الكبير التالي. وعلى ما يبدو، سيتم إطلاق هاتفي Pixel 8 وPixel 8 Pro رسميًا في 4 أكتوبر.

وعلى عكس حدث أبل، الذي يقام كالمعتاد في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، اختارت جوجل مدينة نيويورك كموقع الحدث. وسيبدأ كلا الحدثين في الساعة 10 صباحًا بالتوقيت المحلي.

وتقول جوجل إنها “ستقدم أحدث الإضافات” إلى مجموعة أجهزة Pixel الخاصة بها في 4 أكتوبر في الحدث المذكور أعلاه. وهذا يعني أنه قد يتم إطلاق Pixel Watch 2 أيضًا في نفس الوقت.

كانت قد قامت شركة جوجل بتسريب هاتفها الذكي القادم Pixel 8 Pro قبل ساعات قليلة في متجرها عبر الإنترنت. ويشاع أن الهاتف سوف يحتوي على مستشعر درجة الحرارة في الخلف، وشاشة QHD+ LTPO OLED بحجم 6.7 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز، ومعالج Tensor G3، وذاكرة عشوائية سعتها 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين بسعة 128/256 جيجابايت.

هذا وبالاضافة إلى مستشعر بصمة الإصبع، ونظام كاميرا خلفية ثلاثية (50 ميجابكسل للكاميرا الرئيسية مع OIS، و64 ميجابكسل للكاميرا واسعة الزاوية، و48 ميجابكسل لعدسة التقريب)، وكاميرا امامية بدقة 11 ميجابكسل.

سيأتي الهاتف ببطارية بسعة 4950 مللي أمبير مع دعم الشحن السلكي بقوة 27 واط.

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