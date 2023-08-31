تكنولوجيا: هاتف Motorola Edge 40 Neo يظهر في تسريبات مصورة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في وقت سابق من هذا الشهر، حصلنا على بعض المواصفات التفصيلية لجهاز Motorola Edge 40 Neo، والآن نلقي نظرة أولى على الجهاز في شكل صور بزاوية 360 درجة.

فقد شارك فريق MySmartPrice مقطع فيديو يسلط الضوء على تصميم Edge 40 Neo بألوانه الثلاثة؛ الاسود والازرق والسماوي. وسيحتوي الجهاز القادم على شاشة pOLED منحنية بحجم 6.55 بوصة ودقة FHD+ ومعدل تحديث 144 هرتز.

من المتوقع أن يتميز Edge 40 Neo بمعالج Dimensity 1050 إلى جانب ذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 12 جيجابايت مع تخزين بسعة 256 جيجابايت بشكل قياسي.

سيحتوي الهاتف أيضًا على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل ووحدة فائقة الوسع بدقة 13 ميجابكسل من الخلف. ومن المتوقع أيضًا أن يأتي Edge 40 Neo بكاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل موجودة داخل فتحة الثقب.

نعلم أيضًا ان الهاتف سيحتوي على تصنيف IP68، بالإضافة إلى بطارية بسعة 5000 مللي أمبير بينما سيتم تشغيله بواسطة نظام Android 13.

يشاع أن Motorola Edge 40 Neo سيتم إطلاقه بسعر 399 يورو في وقت لاحق من هذا الشهر.

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