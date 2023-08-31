تكنولوجيا: ‏Nintendo تعرض الجيل التالي من Switch 2 في Gamescom 2023 بشكل سري

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد كان جهاز Nintendo Switch متاحًا منذ أكثر من ست سنوات، وينتظر المستخدمون خليفته بفارغ الصبر. وعلى الرغم من وجود إصدار جديد في الطريق، فقد ظهرت العديد من التسريبات حول الجيل التالي من Switch، بما في ذلك تفاصيل حول أجهزته وأسعاره ومجموعة أدوات التطوير.

والآن، اتضح أن Nintendo عرضت سرًا الجيل التالي من أجهزة Switch لاختيار الوسائط والمطورين خلال حدثGamescom 2023.

وإذا تبين أن الشائعات صحيحة، فقد نسمع قريبًا إعلانًا رسميًا عن Nintendo Switch 2 الجديد. وهذا يتناسب مع الإصدارات السابقة.

تشير التسريبات إلى أن شركاء Nintendo الرئيسيين قد تلقوا بالفعل مجموعات المطورين ويخططون لإصدار الألعاب في النصف الأخير من عام 2024. وفي وقت سابق من هذا العام، ذكرت Nintendo في تقاريرها المالية أنها تتوقع تباطؤ مبيعات طراز Switch الحالي.

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