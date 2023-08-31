تكنولوجيا: أجهزة الحاسوب المحمولة من NVIDIA GeForce RTX40تدعمك لتحقيق التفوق الأكاديمى

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القاهرة - سامية سيد - حققوا التفوق الأكاديمي بدعم من إمكانات الذكاء الاصطناعي، والمتوفرة حصريًا في أجهزة الحاسوب المحمولة من NVIDIA GeForce RTX40

أداء لا يضاهى وأدوات حصرية للذكاء الاصطناعي وقدرات استثنائية للتنقل وممارسة الألعاب وغيرها، ليكون الاستثمار في حواسيب NVIDIA GeForce RTX40 خياركم الأفضل

في السابق، كان شراء حاسوب محمول لأداء الواجبات المدرسية يعتبر استثمارًا جيدًا يدوم طوال العام الدراسي فقط. لذلك فمن المهم لأولياء الأمور والطلاب القيام باستثمار سليم ومدروس يمكنه مواكبة الاحتياجات التعليمية المتغيرة.

ولهذا السبب يعد الحاسوب المحمول من NVIDIA GeForce RTX40 استثمارًا ذكيًا – فهو أكثر من مجرد حاسوب محمول – بل إنه أشبه بمركز يسمح للطلاب بالدراسة والإبداع واللعب على جهاز واحد دون أي قيود. وبدلاً من الاستمرار في الترقية والتحديث كل عام، يمكن للطلاب الاستمرار في استخدام الحاسوب المحمول من NVIDIA GeForce RTX40 لسنوات قادمة، وذلك بفضل الأجهزة والبرامج القابلة للتحديث مستقبلًا – وهذا يعني استثمارًا لمرة واحدة يمكنه أن يحقق أداءً جيدًا على المدى الطويل، بينما يحصل الطلاب على إمكانية الوصول إلى أجهزة وبرامج مذهلة ستساعدهم على التفوق في العام الدراسي.

مصمم لمواجهة أية تحديات

تم تصميم أجهزة الحاسوب المحمولة من NVIDIA GeForce RTX40 للتعامل مع أي مهمة مهما كانت كبيرة أو صغيرة - من العمل على المهام المعقدة وحتى إنشاء المحتوى للمدرسة. بالإضافة إلى ذلك، تعد أجهزة الحاسوب المحمولة من NVIDIA GeForce RTX40 بمثابة أجهزة ألعاب استثنائية. لم تعد هناك حاجة إلى امتلاك وحدة تحكم للاستمتاع بتجربة لعب رائعة، إذ بات بوسعك الآن الاستمتاع بنفس التجربة على جهاز حاسوب محمول. كما ستتمكن من تشغيل العديد من أحدث ألعاب الفيديو بأفضل جودة ودقة دون أي مشاكل. يتيح ذلك للطلاب إمكانية الاسترخاء مع الأصدقاء بعد يوم طويل من الدراسة، كما إن تصميم الحاسوب المحمول وقابليته للنقل تسمح بممارسة الألعاب في أي مكان في المنزل أو حتى أثناء التنقل.

وتتميز أجهزة الحاسوب المحمولة من NVIDIA GeForce RTX40 بميزات الذكاء الاصطناعي الحصرية مثل DLSS3، والتي تساعد على تعزيز أداء اللعبة للحصول على تجربة لعب أكثر سلاسة دون تأخير. وللحصول على ميزة أكثر تنافسية، تعمل تقنية NVIDIA Reflex على تحسين طريقة اللعب في بعض الألعاب الأكثر شيوعًا، مما يوفر أفضل وقت لرد الفعل عندما يكون الوقت هو العامل الحاسم.

الأداء الأفضل لعدة سنوات

كثيرًا ما تتطلب أجهزة الحاسوب المحمولة المستخدمة للدراسة الترقية والتحديث بعد مرور عام أو عامين، لأنها لا تستطيع مواكبة المنهج المتغير الذي قد يتطلب أجهزة أكثر قوة. ولكن لحسن الحظ، فقد تم تصميم أجهزة NVIDIA GeForce RTX40 لتتناسب مع احتياجات أي طالب، وذلك بفضل وحدة معالجة الرسومات الأكثر تقدمًا في العالم المزودة بالذكاء الاصطناعي والبرامج والتقنيات والميزات المتطورة التي توفرها وحدات معالجة الرسومات. RTX وبهذا لم يعد على أولياء الأمور القلق بشأن شراء جهاز حاسوب محمول جديد كل عام – إذ يمكنهم ببساطة شراء حاسوب محمول من NVIDIA GeForce RTX40 لأنه قادر على الاستمرار لعدة سنوات أكاديمية قادمة.

يمكن أيضًا أن تتحول أجهزة الحاسوب المحمولة من NVIDIA GeForce RTX40 ديناميكيًا للتكيف مع البرامج الأكثر تطلبًا، مثل التصميم أو النمذجة ثلاثية الأبعاد أو تحرير الفيديو. على الرغم من أنه سيكون من المستحيل تشغيل هذه الأنواع من المهام على حاسوب محمول قياسي، إلا أنها يمكن تشغيلها بسرعة كبيرة على حاسوب محمول من NVIDIA GeForce RTX40، حيث إنها مزيج من الأجهزة ذات المستوى العالمي والبرامج التي يتم تحديثها بشكل متكرر. تعمل أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة وبرامج تشغيل NVIDIA Studio الحصرية معًا عبر مكتبة موسعة من برامج التصميم، مما يجعل عمل الطلاب في المشاريع المدرسية أسهل وأسرع من أي وقت مضى. بفضل تحديثات البرامج المجانية المتكررة، يمكن لجهاز الحاسوب المحمول NVIDIA GeForce RTX40-series تلبية احتياجاتك على المدى الطويل.

تنقل سلس دون التنازل عن أعلى مستويات الأداء

ما يجعل أجهزة الحاسوب المحمولة من NVIDIA GeForce RTX40 أكثر تميزًا هو تصميمها. فعلى الرغم من التقنيات المدهشة والأداء الرفيع، فقد تم تصميم أجهزة الحاسوب المحمولة بحيث يسهل حملها وتنقلها بفضل هيكل أنيق وخفيف الوزن يسهّل اصطحابها إلى المدرسة. لن يضطر الطلاب إلى القلق حيال حمل جهاز حاسوب محمول ثقيل أو ضخم، فسيكون لديهم جهاز يسهل وضعه في حقيبة الظهر. كما تم تصميم أجهزة الحاسوب المحمولة من NVIDIA GeForce RTX40 لتكون هادئة تمامًا وتتمتع بطاريتها بفترة عمل طويلة للغاية، وذلك بفضل التقنيات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تعمل على تحسين الأداء والطاقة والصوتيات لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة.

عندما تستثمر في جهاز حاسوب محمول من NVIDIA GeForce RTX40 فإنك تستثمر للمستقبل، لأنها تمنح الطلاب أفضل الأجهزة التي تتيح لهم الدراسة والترفيه بإمكانات رائعة. كما يمكنهم توسيع معرفتهم دون التقيد بأجهزة أو برامج قديمة، وبالتالي متابعة أي تجربة تعليمية يريدونها بمساعدة جهاز حاسوب محمول سيرافق رحلتهم الأكاديمية لفترة طويلة جدًا. وفي الوقت نفسه، يمكن للوالدين الاطمئنان إلى أن الحاسوب المحمول الذي يستثمرون فيه اليوم سيكون متينًا وقويًا بما يكفي لاستخدامه على مدار عدة سنوات دون المساس بالأداء.

تتوفر أجهزة الحاسوب المحمول NVIDIA GeForce RTX40-series الآن لدى كافة المحلات التجارية الكبرى.