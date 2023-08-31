شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تطلق 13 قمرًا صناعيًا لقوة الفضاء الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق صاروخ فالكون 9 وعلى متنه 13 مركبة فضائية لوكالة تطوير الفضاء التابعة لقوة الفضاء الأمريكية (SDA) من قاعدة فاندنبرج في كاليفورنيا اليوم الساعة 10:26 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة 04:26 مساءً بتوقيت مصر.

وفقاً لموقع space، سيكون الإطلاق اليوم هو الإطلاق الثاني لشركة SpaceX لدعم هندسة الفضاء المقاتلة المنتشرة (PWSA)، وهي "شبكة جديدة من الأقمار الصناعية ذات طبقات في مدار أرضي منخفض وعناصر داعمة من شأنها أن توفر اتصالات عسكرية عالمية وقدرات الإنذار والتتبع والتحذير الصاروخي"، كما كتبت سبيس إكس في وصف المهمة.

تمت أول مهمة لـ PWSA في أوائل أبريل، عندما أطلق صاروخ Falcon 9 10 أقمار صناعية من فاندنبرج.

تم تخصيص هاتين المهمتين الأوليين لبناء "Tranche 0"، وهي كوكبة توضيحية ستتكون من 28 قمرًا صناعيًا، وفقًا لموقع SpaceNews، معظمها عبارة عن مركبات اتصالات، لكن بعضها مصمم لاكتشاف الصواريخ.

وكتبت مجلة Air and Space Forces في أواخر مارس: "بموجب الخطة، سيكون لدى القوة الفضائية مئات الأقمار الصناعية الصغيرة، مع إطلاق أقمار جديدة كل بضع سنوات لزيادة المرونة والقدرات في المدار".

إذا سارت الأمور وفقًا للخطة، فستعود المرحلة الأولى من Falcon 9 للهبوط في Vandenberg بعد حوالي 7.5 دقيقة من الإطلاق، وسيكون هذا هو الإطلاق والهبوط الرابع عشر لهذا المعزز تحديدًا، وفقًا لوصف مهمة SpaceX.

ليس من الواضح متى سيتم نشر الأقمار الصناعية؛ ولم تقدم SpaceX أي معلومات حول هذا الإنجاز.