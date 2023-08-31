شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوي تُقدم عروضا على مجموعة من أجهزتها بمناسبة السنة الدراسية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع انتهاء العطلة الصيفية واقتراب موعد السنة الدراسية، عليك الآن البدء بالتجهيزات المناسبة لأبنائك. سواءً كانوا يتعلّمون من البيت أو من المدرسة، فهم بحاجة لبعض الأدوات التي ستساعدهم على الدراسة والترفيه. قد يكون هذا الوقت من السنة صعبًا على الأهل. حيث لا نمتلك جميعًا الوقت الكافي للتجوّل في المولات لساعات طويلة من أجل البحث عن الأدوات المدرسية. ناهيك عن المرور بمئات الخيارات المختلفة ومقارنة ميزاتها وأسعارها للعثور على أفضل الخيارات. ولهذا قد سهّلنا عليك المهمة في هذا المقال، حيث اخترنا لك البعض من أفضل الأدوات التي سيحتاجها أبناءك للتجهّز للمدرسة.

تأتي العروض المدرسية على سوار HUAWEI Watch Fit 2 Silicon الذكي وتابلت HUAWEI MatePad 10.4 وHUAWEI MatePad SE وHUAWEI MatePad T 10 والساعات الذكية Watch GT3 Leather وWatch GT3 Silicone وWatch GT3 pro وكذلك سماعات HUAWEI FreeBuds 5i؛ وذلك لحرص هواوي على تقديم أفضل العروض لمستخدميها لتكون سباقة دائماُ في قطاع خدمة العملاء.

الأجهزة اللوحية

تُقدم هواوي أجهزتها اللوحية دائماً بكل المواصفات التي يحتاج إليها المستخدمين؛ ما يجعلها هدية رائعة لأطفالك بمناسبة دخول المدارس. فتابلت HUAWEI MatePad SE يتميز بشاشة عرض كاملة مقاس 10.4 بوصة بدقة 2K وخفة وزن تبلغ 440 جرامًا فقط وبمعالج ثماني النواة قوي مقاس 6 نانومتر من نوع Qualcomm Snapdragon 680 وتجربة صوت محيطي تم ضبطه بواسطة Huawei Histen 8.0. أيضاً يأتي تابلت HUAWEI MatePad T 10 بعديد من المميزات التي يمكن الإعتماد عليها كبطارية الكبيرة بقوة 5100 مللي أمبير وشاشة عرض كاملة مقاس 10.4 بوصة، ومعالجة القوي Kirin 710A، كما يُقدم بخاصية Eye Protection الأمنة على أطفالك لحماية أعينهم.

الأجهزة القابلة للارتداء

أيضاً تأتي العروض على ساعات هواوي الذكية Watch GT3 Leather وWatch GT3 Silicone وWatch GT3 Pro وسوار HUAWEI Watch Fit 2 Silicon. تتميز هذه الساعات بعديد من المواصفات التي يمكن الاعتماد عليها في جميع مهام يومك بشكل كامل، حيث تأتي ساعات هواوي ببطاريات طويلة الأمد. فساعة HUAWEI WATCH GT 3 بتصميمها المذهل على سبيل المثال، تضمن عمر بطارية يصل إلى 14 يومًا، كما تتميز بشاشة AMOLED ملونة عالية الدقة مقاس 1.43 لإصدار التيتانيوم ومقاس 1.32 لإصدار السيراميك. أيضاُ تتميز الساعة بمجموعة مراحل القمر المتميزة مما يجعل مظهرها متميز.

الأجهزة الصوتية

تُعدّ سماعات الأذن اللاسلكية أداة رائعة للاستماع إلى الموسيقى والبودكاست والكتب الصوتية والمحاضرات عبر الإنترنت. إن الخيار الأفضل لأطفالك هو FreeBuds 5i التي تتميز بتصميم رائع وتتمتّع بجودة صوت فخمة! سماعات الأذن هذه تأتي بتصميمٍ عصري. فهي ذات شكل منحني جميل يناسب محيط الأُذنين، مما يجعلها مريحة حتى لو تم ارتداؤها لفترات طويلة. كما أنها تتميّز بالشحن السريع وأدوات تحكم باللمس المريحة للغاية. والأفضل من هذا كله هو ميّزة إلغاء الضوضاء إلى آفاق جديدة التي توفر تجربة استماع غامرة.

يمكن للأطفال أيضًا استخدامها لإجراء المكالمات وتلقّيها وحضور الفصول الدراسية عبر الإنترنت، حيث يمكنهم تصفية الضوضاء الخارجية بشكل تكيّفي لجعل صوتهم أكثر وضوحًا للشخص على الطرف الآخر حتى في البيئات الصاخبة. تحتوي سماعات الأذن على ثلاثة ميكروفونات وبعض الخوارزميات المتقدمة للحد من الضوضاء. أخيرًا وليس آخرًا، إذا كان طفلك يحب الاستماع إلى الموسيقى الصاخبة، فإن السماعات اللاسلكية ستعفيك أنت والجيران من الضوضاء والشكاوي.

هذا وتحرص هواوي باستمرار على إطلاق المزيد من العروض والخصومات، حيث سيتمكن مستخدمي أجهزة هواوي من الحصول على عروض حصرية على مختلف أجهزتها الذكية. وتتميز هواوي في السوق المصري بأنها من أفضل الشركات التي تقدم لعملائها خدمات ما بعد البيع وليس هذا فحسب، بل دائماً ما تقوم بطرح مجموعة حصرية من العروض الترويجية والخصومات على قطع الغيار الاصلية، وخدمات Huawei Care التي تتيح للعملاء مد فترات الضمان على أجهزتهم لمدة عام أو عامين بمبالغ رمزية، والخدمات التي تقدمها فروع Experience Store لتشكل جميعها منظومة خدمات ما بعد البيع، التي تتميز بها هواوي وتعد أحد أهم مقومات نجاح الشركة في مصر، حيث تسعى دائماً إلى تحقيق أعلى نسب رضاء للعملاء وتقديم كل ما هو جديد.