تكنولوجيا: هاتف iQOO Z7 Pro ينطلق برقاقة Dimensity 7200 وقدرة شحن 66W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق هاتف iQOO Z7 Pro بشكل رسمي اليوم في السوق الهندي برقاقة معالج Dimensity 7200، ودعم لتقنية الشحن السريع بقدرة 66W.

يتميز iQOO Z7 Pro بشاشة AMOLED بحجم 6.78 إنش، وجودة عرض FHD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، أيضاً تأتي الشاشة بتقنية إستشعار البصمة مدمجة، مع ثقب يتوسط الشاشة للكاميرة الأمامية.

كما ينطلق هذا الإصدار برقاقة معالج Dimensity 7200، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، ويتوفر الهاتف بسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية تقدم iQOO هذا الإصدار بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

ويدعم iQOO Z7 Pro بطارية بقدرة 4600 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 66W لشحن الهاتف من 1 إلى نسبة 50% خلال 20 دقيقة.

كما يرتكز الهاتف على واجهة Funtouch OS 13، ويأتي بنظام تشغيل Android 13، على أن يدعم تحديث نظام التشغيل لعامين، ويدعم الهاتف معايير IP52.

ومن المقرر أن يتوفر iQOO Z7 Pro بألوان الأزرق والجرافيت بسعر يبدأ من 290 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت.

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