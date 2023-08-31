تكنولوجيا: vivo تدعم هاتف vivo X100 Pro بكاميرة periscope بنطاق بؤري 100مم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستمر التسريبات في الكشف عن تفاصيل مواصفات إصدارات vivo القادمة من سلسلة vivo X100، ولقد أوضحت أحدث التسريبات خطط الشركة لدعم هاتف vivo X100 Pro بكاميرة مميزة بعدسات periscope بنطاق بؤري 100مم بدقة، ودقة 64 ميجا بيكسل.

كشف تقرير “Digital Chat Station” عن تفاصيل جديدة حول هاتف vivo X100 Pro الذي شغل عدد من التسريبات في الفترة الأخيرة، ولقد إستهدفت أحدث التسريبات إبراز تفاصيل جديدة في إعدادات الكاميرة التي تتضمن كاميرة بعدسات periscope وبعد بؤري 100مم، ودقة 64 ميجا بيكسل، كما تتميز الكاميرة بفتحة عدسات f/2.5 لتكبير بكفاءة أعلى في الإضاءة المنخفضة.

ومن المقرر أن تضم الكاميرة مستشعر OmniVision OV64B بحجم 1/2، وحجم بيكسل 0.7µm، كما يدعم تقنية دمج البيكسل 4 في 1، والإقتصاص الرقمي حتى مرتين.

كما تتعاون vivo مع Zeiss لتطوير إعدادات الكاميرة بعدسات Vario-Apo-Sonnar، بينما يأتي تضم الكاميرة الرئيسية مستشعر سوني بدقة 53 ميجا بيكسل وحجم 1/1.43.

يذكر أن سلسلة X100 المرتقبة تضم عدد 3 من الإصدارات تشمل الإصدار الرئيسي vivo X100، وvivo X100 Pro إلى جانب هاتف vivo X100 Pro Plus، على أن ينطلق الإصدار الأخير في بداية العام المقبل، ويتم الإعلان عن الإصدار الرئيسي وإصدار Pro في شهر نوفمبر

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