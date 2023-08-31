أفضل 5 ألعاب هذا الأسبوع لأجهزة الآيفون (الجزء العاشر)

يرغب الكثير من مستخدمي الآيفون، تنزيل ألعاب جديدة بشكل متكرر وهذا الأمر ليس مشلة على الإطلاق لأن متجر آب ستور ملئ بعدد ضخم من التطبيقات والألعاب الممتعة التي بإمكانك تنزيلها وتجربتها بدون مشكلة على هاتفك الذكي وإذا كنت تبحث عن مجموعة جديدة من الألعاب المشوقة والغير مملة، أنت في المكان المناسب لأننا سوف نستعرض بعد قليل، أفضل 5 ألعاب هذا الأسبوع لأجهزة الايفون (الجزء العاشر) والمتاحة مجانا لمستخدمي آبل.

لعبة Chess – Play & Learn

إذا كنت تبحث عن لعبة مشوقة فيمكنك تجربة Chess أو الشطرنج ثلاثية الأبعاد والتي تمنحك أكثر من 500000 من الألغاز التكتيكية والدروس التفاعلية ومقاطع الفيديو وأكثر من 100 خصم قوي على الكمبيوتر، يمكنك لعب الشطرنج مع لاعبين حقيقيين من حول العالم أو مواجهة أصدقائك مع دردشة وبطولات ومنافسات مذهلة طوال الوقت.

تحميل لعبة Chess – Play & Learn

السعر: Free+

لعبة Age of Apes

مع لعبة عصر القرود، سوف تخوض حرب ضارية مع قرود آخرين، يجب أن تتغلب عليهم لتصبح ملك القرود، ادخل في منافسات قوية وقتالات عنيفة وحاول الإنتصار والفوز على الآخرين ولا تنسى ببناء جيش وكن أقوى قرد في حشدك وقم بقيادتهم إلى الحرب في هذه اللعبة الإستراتيجية المجانية متعددة اللاعبين عبر الإنترنت.

تحميل لعبة Age of Apes

السعر: Free+

لعبة Total Battle: Strategy Game

اجمع الأبطال في عشيرة وابدء القتال في خريطة ضخمة مليئة بالكنوز والوحوش، وقم بترقية أصدقائك بالألقاب، ودرب جيشًا فريدًا، واهزم الممالك الأخرى وقم بتوفير المعدات اللازمة لبطلك حتى يمتلك قدرات فريدة تساعده في الفوز على الآخرين.

تحميل لعبة Total Battle: Strategy Game

السعر: Free+

لعبة City of Crime: Gang Wars

كن مستعد لأي شئ في عالم بلا قانون مع City of Crime: Gang Wars والتي تعد من أفضل 5 ألعاب هذا الأسبوع لأجهزة الأيفون، واللعبة مشابهة للعبة الشهيرة GTA حيث تنطلق في مدينة يتحكم بها رجال العصابات وعليك إثبات نفسك لتصبح أحد أهم رجال المافيا وقم بتنفيذ المهام لجمع ثروة هائلة بسرعة لتصبح مليارديرًا.

تحميل لعبة City of Crime: Gang Wars

السعر: Free+

لعبة الآيفون Mafia City: War of Underworld

اللعبة التالية ضمن أفضل 5 ألعاب هذا الأسبوع لأجهزة الايفون هي Mafia City حيث تدخل عالم الجريمة الإجرامي لمدينة المافيا، مع مغامرات غير عادية حيث ستقاتل جنبًا إلى جنب مع شخصيات من المسلسل التلفزيوني الشهير البيكي بلايندرز بما في ذلك توماس وآرثر شيلبي بينما تقود عائلة المافيا الخاصة بك لتصبح الأقوى في المدينة.

تحميل لعبة Mafia City: War of Underworld

السعر: Free+

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في النهاية، هذه كانت أفضل 5 ألعاب هذا الأسبوع لأجهزة الآيفون، يمكنك تجربة تلك الالعاب المذهلة وتحميلها بالمجان على هاتفك الذكي من آبل لتحصل على الكثير من الوقت المسلي ومتعة لا تنتهي دون ملل.