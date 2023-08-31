شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إكس تواجه دعوى قضائية تتهمها بتسريح العمال الأكبر سنًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سمح قاضٍ فيدرالي أمريكي بدعوى قضائية تتهم شركة إكس (تويتر سابقًا) بتسريح العمال الأكبر سنًا عندما استحوذ إيلون ماسك على الشركة في أكتوبر من العام الماضي.

وفقًا لأحد التقارير، رفض القاضى الادعاء بأن إكس استهدف عمدا العمال الأكبر سنا لتسريح العمال.

وذكرت وكالة أنباء رويترز أن المدعى جون زيمان، فى الدعوى الجماعية المقترحة، قدم أدلة كافية على أن عمليات التسريح الجماعى للعمال كان لها تأثير أكبر على الموظفين الأكبر سنا.

ادعى زيمان أن إكس سرحت 60% من العمال الذين كانوا في سن 50 عامًا أو أكثر "وما يقرب من ثلاثة أرباع أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، مقارنة بـ 54% من الموظفين الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا".

وأمام زيمان شهر لرفع دعوى قضائية معدلة وفي الوقت نفسه، قال محامي زيمان إن "هذا القرار يؤكد صحة الحجج التي نقدمها بشأن إمكانية المضي قدمًا في مزاعم التمييز".

الدعوى القضائية التى رفعها زيمان هي واحدة من حوالي اثنتي عشرة دعوى قضائية يواجهها إكس بسبب قيام ماسك بطرد أكثر من 50% من الموظفين.

فى يوليو، رفع كريس وودفيلد، كبير مهندسي إكس السابق، دعوى فى محكمة ديلاوير الفيدرالية زاعمًا أن الشركة استهدفت تسريح العمال الأكبر سنًا.

وادعى أيضًا أن الشركة مدينة للموظفين السابقين بما لا يقل عن 500 مليون دولار كمكافأة نهاية الخدمة.

وقد تم بالفعل اتهام إكس في عدة دعاوى قضائية منفصلة، ​​بما في ذلك تلك التي اتُهمت فيها الشركة باستهداف النساء والعمال ذوي الإعاقة أثناء تسريح العمال، ونفى تويتر ارتكاب أي مخالفات في تلك الحالات.

ويأتى هذا التطور بعد يوم من التقارير التي أشارت إلى أن حوالي 2000 موظف سابق في إكس قد رفعوا دعاوى قانونية مماثلة ضد الشركة في التحكيم.

يمكن أن تجمع مطالبات التحكيم 3.5 مليون دولار كرسوم رفع وحدها، وفقًا لملف المحكمة، تم تسليط الضوء على الدعاوى القضائية بواسطة وودفيلد.