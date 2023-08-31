تكنولوجيا: Gigabyte تطلق جهاز الحاسب المخصص للألعاب Gigabyte G6

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Gigabyte أحدث إصدارات الشركة من أجهزة الحاسب المخصصة للألعاب منخفضة التكلفة Gigabyte G6، بمعالجات Intel Raptor Lake وكرت الشاشة Nvidia RTX 4060.

يأتي جهاز Gigabyte G6 الجديد المخصص للألعاب بلوحات IPS، وحواف نحيفة، ودقة عرض 1920 في 1200 بيكسل، ومعدل تحديث 165 Hz.

ويضم الجهاز نظام تبريد Windforce الجديد الذي يتضمن اثنان من مراوح 59-blade، وعدد 4 من الأنابيب الحرارية، و4 من الفجوات للتهوية.

كما يتميز جهاز Gigabyte G6 بوزن 2.3 كجم، أيضاً يضم الجهاز لوحة لمس بحجم أكبر بنسبة 59% ومقارنة بتصميم لوحة اللمس في جهاز G5.

ولقد أكدت Gigabyte على أن الجهاز يتوفر بعدد من التكوينات تشمل رقاقة i7 في أعلى نموذج من الجيل 13 من معالجات Raptor Lake، والتي تضم 12 من الأنوية، و16 threads.

بينما أشارت Gigabyte إلى أن جهاز Gigabyte G6 يضم كرت الشاشة تصل إلى RTX 4060 في أعلى نموذج، ومن المتوقع أن يضم الجهاز DDR5-4800 في الذاكرة و يدعم التخزين في PCIe 4.0 NVMe SSD.

وللإتصال يضم الجهاز اثنان من منافذ USB-C 3.2 من الجيل الثاني، ويأتي بفتحة لقارئ microSD، أيضاً يضم منفذ USB-A 3.1، ومنفذ USB 2.0، مع مدخل منفصل للسماعات وميكروفون، كما يدعم HDMI وminiDP للفيديو مع مدخل GbE، ويضم شريحة Wi-Fi 6E.

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