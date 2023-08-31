تكنولوجيا: جهاز تلفاز Hisense Vidda S75 الذكي ينطلق بمعدل تحديث 120 Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت Hisense اليوم إصدارها الجديد من أجهزة التلفاز الذكية Hisense Vidda S75، الذي ينطلق بمعدل تحديث 120 Hz، ويدعم الأوامر الصوتية.

يتميز جهاز التلفاز الذكي Hisense Vidda S75 بحجم شاشة 75 إنش، ودقة عرض 4K، ومعدل تحديث 120 Hz، كما يدعم إنتاج ألوان تصل إلى 1.07 مليار لون، ويدعم جهاز التلفاز تقنية HDR، مع أدوات لتحسين جودة العرض مثل تقنية MEMC لتعويض ضبابية الحركة.

كما يدعم الجهاز معدل التحديث المتغير، مع نمط إستجابة سريعة لدعم تشغيل الألعاب، ويأتي Vidda S75 بمكبرات صوتية مدمجة بقدرة 18W، ويدعم تقنية Dolby Audio، وDTS في الصوتيات.

أيضاً يدعم الجهاز تقنية Wi-Fi بتردد 2.4G/5GHz، وتقنية البلوتوث 5.0، كما يدعم بث محتوى الهاتف على شاشة التلفاز لاسلكياً.

ويدعم الجهاز الإتصال عبر HDMI 2.1، أو منفذ USB 2.0، كما يضم الجهاز معالج رباعي الأنوية 64بت، بذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت رام، وسعة 32 جيجا بايت، ويتميز Hisense Vidda S75 بتصميم معدني بحواف نحيفة وتشغل الشاشة نسبة 97% من إطار الجهاز.

أيضاً يدعم الجهاز تلقي الأوامر الصوتية بتقنية الذكاء الإصطناعي، كما يدعم معايير TUV Rheinland لخفض تأثير الإضاءة الزرقاء، ويتوفر الجهاز بسعر 453 دولار.

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