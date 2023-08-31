تكنولوجيا: وان بلس تستعد لإطلاق OxygenOS 14 في 25 من سبتمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة وان بلس لإطلاق التحديث الجديد من واجهة OxygenOS 14 في 25 من شهر سبتمبر المقبل والذي يرتكز على الإصدار الجديد من نظام تشغيل الأندوريد.

قبل أن تبدأ جوجل في دفع الإصدار الثابت من نظام تشغيل Android 14؛ أعلنت وان بلس عن خططها لإطلاق تحديث OxygenOS 14 لأجهزة الشركة في شهر سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن تبدأ وان بلس في دفع تحديث OxygenOS 14 لإصدارات الشركة من الهواتف الذكية خلال الشهر المقبل، على أن يأتي هذا التحديث بميزة جديدة من الشركة تعرف بمحرك “Trinity”.

من جانب أخر لم تؤكد وان بلس على إطلاق تحديث OxygenOS 14 للأسواق العالمية، إلا أن الشركة أكدت على أن هذا التحديث سيكون من بين الإصدارات التي ترتكز على نظام تشغيل Android 14.

أيضاً من المقرر أن ينطلق التحديث الجديد من واجهة المستخدم بعدد من المميزات التي تدعم تحسين تجربة المستخدم.

يذكر أن “Trinity Engine” تعد منصة جديدة مع أدوات تعزز التكامل بين الأجهزة والبرمجيات، كما يأتي بمعالجة لإستهلاك البطارية، وتعزيز تعدد المهام، مع إستدامة أكبر للآداء السريع.

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