تكنولوجيا: سماعة Jabra Elite 8 Active اللاسلكية تدعم معايير IP68 وعمر شحن 14 ساعة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة Jabra في بيع سماعتها اللاسلكية الجديدة Jabra Elite 8 Active التي تدعم معايير IP68، وتأتي بعمر شحن 14 ساعة.

تنطلق سماعة Elite 8 Active اللاسلكية بمستوى تسعير أقل من سماعة Elite 10 التي كشف عنها اليوم، كما تأتي سماعة Elite 8 Active بتصميم مقاوم بشكل أفضل مع معايير IP68، أي أعلى من معايير المقاومة المميزة لسماعة Elite 10 التي تدعم معايير IP57.

من جانب أخر تأتي حافظة الشحن الخاصة بسماعة Elite 8 Active بمعايير IP54 لمقاومة الماء والغبار، أيضاً تؤكد Jabra على أن السماعة اللاسلكية يمكن أن تستمر بعمر شحن 14 ساعة دون ميزة إلغاء الضوضاء النشطة، أو 8 ساعات مع ميزة إلغاء الضوضاء النشطة.

أيضاً مع الحافظة يصل عمر الشحن لسماعة Elite 8 Active اللاسلكية إلى 32 ساعة، كما تضم السماعة محركات بحجم 6مم، وتدعم تقنية البلوتوث 5.3، كما تدعم برامج AAC وSBC.

وتتوفر سماعة Elite 8 Active بألوان الأسود، والرمادي، والأزرق، والبني الفاتح، على أن تنطلق للأسواق بسعر 200 دولار تقريباً.

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