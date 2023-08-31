متجر آب ستور واحد من أشهر وأفضل متاجر التطبيقات في العالم وهو بوابة مستخدمي الآيفون للوصول لمكتبة ضخمة من التطبيقات الرائعة وإذا كنت بحاجة إلى بعض التجديد وتجربة تطبيقات مفيدة، تابع قراءة هذا المقال لأننا سوف نتعرف على أفضل 5 تطبيقات هذا الأسبوع لأجهزة الآيفون (الجزء العاشر).

تطبيق Motivation – Daily quotes

امتلك مدرب محترف ومساعد شخصي يعزز من ثقتك بنفسك ويطور قدراتك من خلال تطبيق Motivation – Daily quotes والذي تم تصميمه لمساعدتك في تجاوز الضغوطات والأوقات العصيبة عبر مشاركات وإقتباسات وعبارات شهيرة وتحفيزية ملهمة تعمل على تنمية عقلك والتخلص من الأفكار السلبية بكل سهولة.

تحميل تطبيق Motivation – Daily quotes

السعر: Free+

تطبيق Water tracker Waterllama

المياه هي شريان الحياة وهي كذلك بالنسبة للجسد ولهذا يجب تناول مقدار كافي من الماء بشكل يوم وهذا ما سوف يقوم به Water tracker Waterllama والذي يعد من أفضل 5 تطبيقات هذا الأسبوع لأجهزة الآيفون 2023 ومن خلاله سوف تتمكن من متابعة كميات المياه التي تتناولها في اليوم وتذكيرك في حال نسيانك لشرب الكمية الخاصة بك.

تحميل تطبيق Water tracker Waterllama

السعر: Free+

تطبيق Speed Test & Wifi Analyzer

مع تطبيق Speed Test & Wifi Analyzer سوف تكون قادر على اختبار وقياس سرعة شبكة الواي فاي لديك بكل سهولة حيث يعمل تطبيق الايفون هذا على فحص الشبكة وتشخيصها وتحديد المشاكل وإيجاد حل لها والكشف عن أي اتصال غير مصرح به يحاول سرقة النت من الواي فاي الخاص بك مجانا.

تحميل تطبيق Speed Test & Wifi Analyzer

السعر: Free+

تطبيق Proton VPN

يمكن القول بأن بروتون Proton VPN من أشهر خدمات الفي بي إن المجانية في العالم والذي يمنحك القدرة على تصفح الويب بشكل آمن ومجهول الهوية مع تغيير الآي بي ومنع الوصول لمكانك الحقيقي كما ستتمكن من خلاله كسر البروكسي وتجاوز القيود الجغرافية والوصول للخدمات والمواقع المحظورة في بلدك دون أي مشكلة.

تحميل تطبيق Proton VPN

السعر: Free+

تطبيق الآيفون Phone Cleaner

آخر تطبيق ضمن قائمة أفضل 5 تطبيقات هذا الأسبوع لأجهزة الآيفون 2023 هو Phone Cleaner وهو من أقوى أدوات تنظيف هاتفك الذكي حيث يعمل على التخلص من الصور المتشابهة والمكررة ويحرر مساحة في الأيفون بكل سهولة، كما يمكنه إزالة الفيديوهات التي لم تعد بحاجة إليها و دمج جهات الاتصال المكررة بالاسم أو الرقم أو البريد الإلكتروني.

تحميل تطبيق Phone Cleaner

السعر: Free+

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في النهاية، استعرضنا أفضل 5 تطبيقات هذا الأسبوع لأجهزة الآيفون (الجزء العاشر)، جميع التطبيقات متاحة للتحميل على هاتفك الذكي بشكل سلس وسريع مجانا، قم بتجربة تلك التطبيقات واستفد من الميزات والوظائف المذهلة التي ستوفرها لك.