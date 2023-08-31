شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رواد الفضاء والأقمار الصناعية يتتبعون إعصار فلوريدا من المدار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاهدت الأقمار الصناعية ورواد الفضاء إعصارًا في فلوريدا، حيث بدأ إعصار إيداليا بضرب فلوريدا منذ ساعات كإعصار قوي من الفئة 3، حاملاً معه عواصف مدمرة، وتتابع الأقمار الصناعية تقدم العاصفة للمساعدة في حماية السكان المحليين، وعلى الرغم من كل الجهود، فقد تم بالفعل الإبلاغ عن إصابات ووفيات محتملة، على الرغم من صعوبة تحديد أرقام دقيقة مع استمرار العاصفة.

ووفقا لما ذكره موقع "Space"، يواصل خبراء الأرصاد مراقبة الإعصار، الذى وكان مرئيًا من محطة الفضاء الدولية (ISS)، وقدمت وكالة ناسا لقطات حية عنه من المجمع المداري، التي تظهر تحرك الإعصار عبر خليج المكسيك باتجاه فلوريدا.

وفي الوقت نفسه، تراقب الأقمار الصناعية الخاصة بالطقس من جميع أنحاء العالم العاصفة لمعرفة تأثيراتها أثناء توجهها إلى الداخل عبر فلوريدا، وهناك بالفعل العديد من التحذيرات من رياح الأعاصير وتحذيرات من الفيضانات وغيرها من احتمالات نشاط العواصف الشديدة في العديد من الولايات الجنوبية الشرقية.

وكتبت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية في تحذير، "ستستمر التأثيرات الكبيرة الناجمة عن العواصف على طول ساحل خليج فلوريدا."

ومن المتوقع هبوب عاصفة على طول الساحل الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة، في حين من المتوقع أن تهب رياح بقوة الإعصار في جورجيا وجنوب كارولينا الجنوبية.

ويقول الخبراء إن الفيضانات ستحدث في شمال فلوريدا عبر وسط جورجيا وكارولينا الجنوبية، وعبر شرق كارولينا الشمالية.

تعد زيادة نشاط الأعاصير أحد مظاهر تغير المناخ الناجم عن النشاط البشري، ويرتبط الاحتباس الحراري أيضًا بتكثيف حرائق الغابات، خاصة في مناطق مثل كندا في عام 2023، والتي كان لها تأثيرات واسعة النطاق من حيث الدخان والضباب والجسيمات في جميع أنحاء العالم.

وتراقب ناسا أيضًا وصول الإعصار بحثًا عن تأثيرات محتملة على رواد فضاء SpaceX Crew-6 الموجودين على متن محطة الفضاء الدولية.