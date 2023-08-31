شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تفصل تطبيق Teams عن Office لتجنب غرامة الاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة مايكروسوفت الأمريكية، إنها ستفصل تطبيق الدردشة والفيديو Teams عن منتج Office الخاص بها وتسهيل عمل المنتجات المنافسة مع برامجها، في خطوة تهدف إلى تجنب غرامة محتملة ضد الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار.

جاءت التغييرات المقترحة بعد شهر من إطلاق المفوضية الأوروبية تحقيقًا في ربط Microsoft لـ Office وTeams بعد شكوى من تطبيق مراسلة مساحة العمل المملوك لشركة Salesforce Slack في عام 2020، وفقاً لموقع gadgets360.

تمت إضافة Teams إلى Office 365 في عام 2017 مجانًا، ولقد حل في النهاية محل Skype for Business واكتسب شعبية أثناء الوباء ويرجع ذلك جزئيًا إلى مؤتمرات الفيديو.

وقالت نانا لويز ليندي، نائبة رئيس مايكروسوفت لشؤون الحكومة الأوروبية، في بيان: "اليوم نعلن عن تغييرات استباقية نأمل أن تبدأ في معالجة هذه المخاوف بطريقة مجدية، حتى مع استمرار تحقيق المفوضية الأوروبية ونتعاون معها".

وأضافت أن التغييرات تسعى إلى معالجة اثنين من مخاوف الاتحاد الأوروبي، "أن العملاء يجب أن يكونوا قادرين على اختيار مجموعة أعمال بدون Teams بسعر أقل من تلك التي تحتوي على Teams.

سيتم تطبيق التغييرات، اعتبارًا من 1 أكتوبر، في أوروبا وسويسرا.

سيتم بيع Office بدون Teams بسعر أقل، أقل بـ 2 يورو شهريًا أو 24 يورو سنويًا لعملاء المؤسسات الأساسية لشركة Microsoft، والذين يمثلون معظم الأعمال التجارية للشركة في أوروبا.

يمكن لعملاء المؤسسات الجدد شراء Teams بشكل مستقل ومنفصل مقابل 5 يورو شهريًا أو 60 يورو سنويًا، بينما يمكن لعملاء المؤسسات الحاليين الذين لديهم بالفعل مجموعة مع Teams اختيار الاحتفاظ بها أو نقلها إلى مجموعة بدون فرق.

سيتم تقديم موارد دعم جديدة لمساعدة العملاء وموردي البرامج المستقلين الذين يرغبون في إزالة البيانات من Teams واستخدامها في منتج آخر.

وستعمل مايكروسوفت أيضًا على تطوير طريقة جديدة لاستضافة تطبيقات الويب Office ضمن التطبيقات والخدمات المنافسة على غرار ما تفعله مع Teams.

تعد المخاطر كبيرة بالنسبة لشركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة التي تراكمت عليها غرامات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي بقيمة 2.2 مليار يورو في العقد الماضي لربط أو تجميع منتجين أو أكثر معًا ولكنها سعت منذ ذلك الحين إلى اتباع نهج أكثر تصالحية مع المنظمين.