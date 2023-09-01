شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعلن عن إطلاق Google Pixel 8 وPro فى 4 أكتوبر.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة جوجل عن موعد الإطلاق الرسمي للجيل القادم من الهواتف الذكية الرائدة، سلسلة Pixel 8، حيث سيتم إطلاق هاتف Google Pixel 8 وPixel 8 Pro في 4 أكتوبر المقبل.

قامت الشركة مؤخرًا بتسريب تصميم طراز Pro من التشكيلة القادمة، حيث كانت المواصفات الرئيسية وتفاصيل الهاتف الأخرى تدور حول الشائعات خلال الأسابيع القليلة الماضية، الآن، أكدت شركة التكنولوجيا العملاقة ومقرها ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا تاريخ إطلاق سلسلة Pixel 8 بعد وقت قصير من إعلان شركة Apple عن تاريخ إطلاق سلسلة iPhone 15.

أكدت شركة جوجل أن سلسلة Pixel 8 سيتم إطلاقها في 4 أكتوبر، ومن المتوقع أن تأتي السلسلة مع Pixel 8 الأساسي وPixel 8 نماذج برو، وبحسب ما ورد ستستضيف الشركة الحدث في نيويورك، وفقاً لموقع gadgets360.

قبل يوم واحد فقط، أعلنت شركة Apple أنه سيتم الكشف عن سلسلة iPhone 15 في 12 سبتمبر في حدث يسمى "Wonderlust"، سيعقد في Apple Park في كوبرتينو، كاليفورنيا، وسيكون الحدث متاحًا أيضًا للبث المباشر على موقع أبل الرسمي وتطبيق Apple TV بدءًا من الساعة 10 صباحًا.

في تصميم Pixel 8 Pro الذي تم تسريبه مؤخرًا، تم رصد الهاتف الذكي باللون الأبيض الخزفي، وعلى الرغم من أنه يبدو مشابهًا لجهاز Pixel 7 Pro السابق، إلا أن نظام الكاميرا الخلفية الثلاثية يبدو أنه تم وضعه في وحدة واحدة على شكل حبة على الكاميرا.

ألمح مقطع فيديو تشويقي مشاع أيضًا إلى ميزة "Audio Magic Eraser" التي قد تكون مجهزة بهواتف سلسلة Pixel 8، حيث جاء الفيديو مع شعار "الهاتف الوحيد الذي يحتوي على Audio Magic Eraser"، مصحوبًا بشعار Pixel الحالي - "الهاتف الوحيد الذي صممته Google"، ويُزعم أن هذه الميزة تسمح للمستخدمين بإزالة الصوت غير المرغوب فيه من مقاطع الفيديو.

من المتوقع أيضًا أن تأتي سلسلة Pixel 8 مزودة بكاميرات تعمل بالذكاء الاصطناعي، كما تم الإبلاغ عن أن تطبيق الكاميرا من جوجل، وسيحصل على واجهة مستخدم جديدة، ومع ذلك، كانت هذه كلها مجرد تكهنات ولم يتم تأكيد أي شيء بعد من قبل الشركة.