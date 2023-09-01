شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المحطة الفضائية ستصبح أقل ازدحاما يوم السبت.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغادر رواد فضاء SpaceX الأربعة لفريق Crew-6 محطة الفضاء الدولية (ISS) يوم السبت بعد أربعة أشهر من العيش والعمل في المختبر المداري.

وسيعودون إلى الوطن على متن كبسولة Crew Dragon رواد فضاء ناسا ستيفن بوين ووارن هوبورج، ورائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، ورائد الفضاء روسكوزموس أندريه فيديايف.

وكانت هذه المهمة هي الرحلة الفضائية الرابعة لبوين، الذي شارك في بعثات المكوك الفضائي STS-126 في عام 2008، وSTS-132 في عام 2010، وSTS-133 في عام 2011، والأولى لهوبورج والنيادي وفيديايف

بعد وصول أفراد الطاقم الأربعة يوم الأحد، ارتفع عدد الطاقم على متن محطة الفضاء الدولية إلى 11. وهذا عدد كبير من الأشخاص في منشأة تقول ناسا إنها بحجم منزل مكون من ست غرف نوم، على الرغم من أنها كانت في الماضي استضافت ما يصل إلى 13 شخصًا ، ويبلغ العدد المعتاد لطاقم محطة الفضاء الدولية حوالي ستة أو سبعة.

يقوم أعضاء Crew-6 حاليًا بإنهاء أنشطة التسليم، والتي تتضمن الانتهاء من عدد من التجارب العلمية ونقل البضائع العائدة إلى Crew Dragon المغادرة، والتي تم الالتحام بها مع محطة الفضاء الدولية منذ وصول رواد الفضاء في مارس.

كانت الأشهر الستة التي قضاها النيادي على متن محطة الفضاء الدولية هي أطول رحلة فضائية يقوم بها عربي حتى الآن، كما أصبح أول عربي يقوم بالسير في الفضاء، وضكان الإماراتي ينشر بانتظام على موقع X، الذي كان يسمى تويتر عندما غادر الأرض قبل ستة أشهر، مما يبقي متابعيه على الأرض على اطلاع دائم بحياته في المدار.