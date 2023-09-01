شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تقدم الذكاء الاصطناعى التوليدي للبحث فى الهند واليابان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة "Alphabet" التابعة لشركة جوجل، إنها أدخلت الذكاء الاصطناعي التوليدي على أداة البحث الخاصة بها للمستخدمين في الهند واليابان والتي ستعرض نتائج نصية أو مرئية للمطالبات، بما في ذلك الملخصات.

تم إطلاق هذه الميزة، لأول مرة في الولايات المتحدة فقط، وهذا الأسبوع في البلدين، وسيكون لدى المستخدمين خيار الاشتراك فيها.

ووفقاً لموقع gadgets360، وسيتمكن المستخدمون اليابانيون من استخدام الميزة بلغاتهم المحلية، بينما ستكون متاحة باللغتين الإنجليزية والهندية في الهند.

تهدف ميزة بحث جوجل إلى استخدامها للبحث عن المعلومات، مثل تحديد موقع شيء ما للشراء، وهو يختلف عن برنامج الدردشة الآلي Bard، الذي يتمتع بشخصية يمكنها إجراء محادثات شبيهة بالإنسان، لإنشاء تعليمات برمجية على سبيل المثال،

وفي الوقت نفسه، أتاحت جوجل أدواتها التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لعملاء المؤسسات بسعر شهري قدره 30 دولارًا لكل مستخدم، حيث تتطلع الشركة المملوكة لشركة Alphabet إلى الاستفادة من زيادة شعبية التكنولوجيا هذا العام.

كثفت جوجل استثماراتها في الذكاء الاصطناعي التوليدي هذا العام في إطار سعيها للحاق بالركب بعد أن أدى إطلاق OpenAI المدعوم من مايكروسوفت لـ ChatGPT العام الماضي إلى عاصفة في عالم التكنولوجيا.

تتضمن أدوات جوجل الجديد"Duet AI in Workspace"، والتي ستساعد العملاء عبر تطبيقاتها في الكتابة في المستندات، وصياغة رسائل البريد الإلكتروني في Gmail وإنشاء صور مرئية مخصصة في العروض التقديمية.