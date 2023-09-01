شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جيمس ويب يلتقط مجرة ​​الدوامة الرائعة بطولين موجيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُظهر لقطة جديدة لـ تلسكوب جيمس ويب الفضائي منظرًا مذهلاً للمجرة الحلزونية M51، والمعروفة أيضًا باسم مجرة ​​الدوامة ، وهي مجرة ​​رائعة الجمال لدرجة أنها تم تصنيفها على أنها مجرة ​​حلزونية ذات تصميم كبير لأذرعها الحلزونية البارزة والمحددة بوضوح. تُظهر الصورة هذه الأذرع بجمالها الكامل، حيث تمتد من مركز المجرة ويتم التقاطها بأطوال موجية للأشعة تحت الحمراء لإظهار بنيتها.

تم التقاط المجرة باستخدام اثنين من أدوات ويب التي تعمل في أجزاء مختلفة من الأشعة تحت الحمراء: كاميرا الأشعة تحت الحمراء القريبة (NIRCam) وأداة الأشعة تحت الحمراء المتوسطة (MIRI).

بالإضافة إلى هذه الصورة، التي تعرض منظرًا يجمع بين البيانات من كلا الجهازين، أصدر علماء Webb أيضًا صورة شريطية تعرض بيانات NIRCam على جانب واحد وبيانات MIRI على الجانب الآخر، حتى تتمكن من مقارنة المشاهدات التي تم التقاطها بواسطة كل جهاز. تستطيع NIRCam التقاط بصمة الغاز المتأين الذي يحوم حول مركز المجرة، والذي يظهر باللون الأحمر في صورة NIRCam، بينما تمكنت MIRI من التقاط بنية الخيوط المعقدة للغاز البارد داخل وحول كل من الأذرع الحلزونية.

تقع مجرة ​​ويرلبول على بعد 27 مليون سنة ضوئية في كوكبة Canes Venatici، ولها علاقة غير عادية مع جارتها المجرة القزمة NGC 5195. عادة، عندما تمر مجرة ​​بالقرب من أخرى، يمكن أن تصبح إحداهما أو كلتيهما في حالة جاذبية. مشوهة، ويتم سحبها إلى شكل غير منتظم. ومع ذلك، في هذه الحالة، ربما كان للمجرة القزمة القريبة تأثير معاكس وساهمت في ظهور الدوامة بشكل منظم.

تشير الملاحظات التي أجراها تلسكوب هابل الفضائي إلى أن المجرة القزمة مرت خلف الدوامة، مزلقة دون تشويه أي من أذرعها. ومع ذلك، قد يكون لجاذبية المجرة الأصغر تأثيرًا على الدوامة، من خلال زيادة موجات المواد التي تتقلب داخل قرص المجرة. تخلق هذه الموجات سحبًا كثيفة، تنهار لتشكل نجومًا جديدة، ويقوم الإشعاع الصادر من هذه النجوم بإلقاء الضوء على الأذرع وجعلها أكثر بروزًا