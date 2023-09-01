شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خدمة Google Chat تعمل جيدا مع Slack وMicrosoft Teams .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كانت جوجل مشغولة بإصدار مجموعة من الإعلانات لتطبيقاتها الإنتاجية المستندة إلى السحابة هذا الأسبوع، والتي تركزت إلى حد كبير على تكامل Duet AI، هناك بعض التحديثات المفيدة الأخرى في الطريق إلى العديد من التطبيقات، بما في ذلك Google Chat.

تتوفر الآن ميزة تجريبية في العديد من خطط Workspace (مع توفر كامل على خريطة الطريق في أوائل العام المقبل) والتي تتيح إمكانية التشغيل التفاعلي للمراسلة بين Chat والخدمات الأخرى بما في ذلك Slack و Microsoft Teams ، وتشير جوجل التي تعاونت مع شركة تدعى Mio لتشغيل هذه الوظيفة، إلى أن هذا قد يكون مفيدًا للمؤسسات التي تستخدم مجموعة متنوعة من تطبيقات الاتصالات.

وكتبت جوجل في منشور : "نحن نعلم أن التواصل والتعاون يحدث عبر قنوات وأدوات متعددة" . "يمكن أن يتسبب هذا في فقدان الرسائل، وعزلة الاتصالات، وتجربة محبطة في مراقبة أدوات الدردشة المتعددة." ويشير إلى أن المؤسسات تحتاج إلى تراخيص Mio لاستخدام هذه الميزة. وفقًا لملف GIF الذي شاركته جوجل، يبدو أنه إذا قمت بتحرير رسالة في أحد التطبيقات المتصلة، فسيتم تكرار التغيير في التطبيقات الأخرى.

وفي الوقت نفسه، أفاد موقع 9to5 Google أن الدردشة ستحصل على دعم للرسائل الصوتية، وهذا سيمكن المستخدمين من "حفظ الكتابة والسماح للمستلمين بسماع نغمة الرسالة وسياقها"، وفقًا لجوجل.

ومن المفترض أن تكون الميزة متاحة في أوائل عام 2024، ولكن من غير الواضح ما إذا كانت ستكون متاحة في المحادثات الجماعية والرسائل المباشرة الفردية ومن غير المؤكد أيضًا ما إذا كان سيكون هناك دعم للنسخ من القفزة.

بالعودة إلى I/O، حصلنا على فكرة عن بعض خطط Google الكبيرة للذكاء الاصطناعي التوليدي، بما في ذلك دمج المساعد الافتراضي Duet AI في تطبيقات إنتاجية Workspace و بدأت الشركة الآن في طرح Duet AI لأولئك الذين يدفعون مقابل إصدارات Docs وGmail و Sheets وما إلى ذلك الموجهة نحو الاستخدام المهني، و يشق المساعد الافتراضي أيضًا طريقه إلى Google Meet وGoogle Chat.

وهناك نسخة تجريبية مجانية من Duet AI لـ Google Workspace . ومع ذلك، لاستخدام المساعد الافتراضي في التطبيقات السحابية بعد ذلك، ستحتاج المؤسسات الكبيرة إلى دفع 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، وفقًا لموقع The Verge و تتقاضى Microsoft نفس الرسوم مقابل 365 AI Copilot في تطبيقات Office. لم يتم الانتهاء بعد من تسعير Duet AI للمؤسسات الصغيرة.

يحتوي Duet AI على الكثير من الأدوات المصممة لتخفيف عبء العمل لديك. يمكنك استخدامه لإنشاء مسودة بريد إلكتروني كاملة في Gmail. يمكنه الاطلاع على رسائل البريد الإلكتروني ومجموعة كبيرة من المستندات وجداول البيانات لإنشاء ملخص لأنشطة العمل الأخيرة (مثل الأداء ربع السنوي لشركتك). يمكن للمساعد بعد ذلك إنشاء عرض تقديمي لك بناءً على النتائج التي توصل إليها - ولكن تأكد من مراجعة الشرائح للتأكد من دقة جميع الحقائق والأرقام قبل عرضها على رؤسائك. وبطبيعة الحال، يمكن لـ Duet AI إنشاء الصور أيضًا.

سيكون المساعد الافتراضي قادرًا على مساعدتك على جبهات أخرى أيضًا، بما في ذلك Google Meet والدردشة. يحتوي على وظائف مختلفة إلى حد ما في Meet، لأنه يمكن أن يساعدك في "الظهور بأفضل ما لديك من خلال مظهر الاستوديو وإضاءة الاستوديو وصوت الاستوديو"، كما كتب المدير العام لـ Google Workspace ونائب الرئيس Aparna Pappu في منشور بالمدونة. يمكن لـ Duet AI استخدام اكتشاف الوجه والبلاطات الديناميكية لمنح كل فرد في غرفة الاجتماعات مقطع الفيديو الخاص به، ربما بفكرة جعل جميع المشاركين يشعرون بمزيد من التفاعل والتواصل.

سيتمكن تطبيق Meet من تقديم التسميات التوضيحية المترجمة إلى 18 لغة. تقول Google إن التطبيق يمكنه معرفة ما إذا كان شخص ما يتحدث بلغة أخرى ويعرض النص المترجم في الوقت الفعلي. (للمقارنة، قدمت Zoom خدمة النسخ المباشر للمستخدمين مجانًا لمدة عامين تقريبًا .)

من المفترض أن تكون وظائف تدوين الملاحظات في Duet AI مفيدة أيضًا. ستطالب ميزة "تدوين ملاحظات لي" المساعد بتدوين عناصر الإجراء والتقاط مقتطفات من الفيديو، ثم إرسال ملخص إلى الحضور بعد حدوث ذلك. إذا لم تتمكن من الانضمام إلى اجتماع في البداية (أو كنت قد نمت فيه، فنحن لا نحكم عليك)، فيمكن لـ Duet AI أن يطلعك على ما فاتك من خلال ملخص قيد التقدم.

إذا لم تتمكن من حضور الاجتماع على الإطلاق، فيمكنك إرسال Duet AI نيابة عنك. يمكن للمساعد توصيل نقاطك إلى الحاضرين الآخرين مع التأكد من حصولك على ملخص بعد ذلك. ومع ذلك، إذا استخدم جميع المشاركين Duet AI كوكيل لهم، فمن الواضح أن تطبيق Meet سيكون قادرًا على اكتشاف ذلك وإنهاء الاجتماع.