شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة إجراء مكالمات فيديو جماعية باستخدام واتس آب على نظام ماك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة ميتا عن تطبيق واتساب الأصلي الجديد المحسن لنظام التشغيل macOS، حيث يوفر التطبيق المحدث العديد من الميزات الجديدة بما في ذلك إعادة التصميم الكاملة لتتناسب مع لغة التصميم لنظام التشغيل.

ويعد إصدار ماك المحدث من تطبيق واتساب أيضًا خروجًا كبيرًا عن التطبيق المستند إلى ويب واتساب، لكن الميزة الأكبر للتطبيق الجديد هي أنه يمكن للمستخدمين الحصول على آخر التحديثات والميزات الأحدث على نظام ماك أيضًا، بما في ذلك القدرة على إجراء مكالمات جماعية وإجراءها - سواء الصوت أو الفيديو.

إذا كنت تتساءل أيضًا عن كيفية إجراء مكالمات فيديو أو مكالمات صوتية جماعية باستخدام واتساب على نظام ماك، فاتبع دليلنا خطوة بخطوة:

قم بتحديث تطبيق واتساب الخاص بك

أول ما عليك فعله هو التخلص من تطبيق واتساب الأقدم.

ثم توجه إلى تحميل واتساب، ثم الضغط على زر التنزيل الموجود أسفل خيار ماك.

قم بتثبيت تطبيق واتساب على جهاز ماك الخاص بك عن طريق النقر المزدوج عليه ونقل أيقونة واتساب إلى مجلد التطبيقات.

بمجرد تثبيت التطبيق، قم بإعداده باستخدام خيار الأجهزة المرتبطة على هاتفك وقم بمسح رمز الاستجابة السريعة الظاهر على الشاشة.

بعد تشغيل تطبيق واتساب، أنت الآن جاهز لإجراء مكالمات صوتية ومرئية جماعية.

قم بإجراء مكالمات جماعية عن طريق تحديد جهات الاتصال يدويًا

اضغط على أيقونة الاتصال في القائمة الجانبية اليسرى

اضغط على أيقونة مكالمة جديدة في الأعلى وحدد مكالمة جماعية جديدة

حدد جهات الاتصال (ما يصل إلى 8 للفيديو وما يصل إلى 32 للصوت)

حدد الصوت أو الفيديو من أسفل النافذة المنبثقة لإجراء المكالمة.

إجراء مكالمات جماعية داخل مجموعة واتساب

هناك خيار آخر لإجراء مكالمات فيديو أو صوتية جماعية على واتساب وهو من المجموعات الموجودة.

إذا كنت تخطط لإجراء مكالمة جماعية مع أشخاص موجودين بالفعل في مجموعة، فتوجه إلى تلك المجموعة واضغط على زر مكالمة جديدة.

حدد جهات الاتصال وانقر على أيقونة الفيديو أو الاتصال لإجراء مكالمة جماعية.

إنشاء رابط المكالمة

تمت إضافة ميزة رابط الاتصال أيضًا إلى إصدار Mac الجديد من WhatsApp.

توجه إلى علامة التبويب "المكالمات" من اللوحة اليمنى وانقر على خيار "إنشاء رابط اتصال".

ثم قم بمشاركة هذا الرابط مع الأشخاص الذين تريد الانضمام إليهم في مكالمة جماعية.