شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركات التكنولوجيا تراقب الموظفين خلال العمل من المنزل بطريقة مبتكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تزال الشركات تعاني من مشكلات الثقة بشأن إنتاجية الموظفين، حتى بعد مرور ثلاث سنوات على جائحة كوفيد-19 التي أجبرت العمال على العمل عن بعد أو في بيئة مختلطة، حيث كشف استطلاع أن 96% من الشركات، تقول إنها تستخدم نوعًا ما من البرامج لمراقبة الموظفين الذين يعملون من المنزل، لضمان بقاء موظفيهم منتجين.

تستخدم الشركات بيانات المراقبة هذه لطرد الموظفين، حيث أخبر حوالي ثلاثة أرباع المشاركين في الاستطلاع أن شركاتهم قامت بطرد الموظفين بسبب البيانات التي جمعتها.

طُردت امرأة في أستراليا من عملها كمستشارة بعد أن اكتشف برنامج المراقبة الخاص بصاحب العمل "نشاطًا منخفضًا للغاية للضغط على المفاتيح" على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بها بين أكتوبر وديسمبر، وفي ملف حديث، قال مديرها إن الدور يتطلب أكثر من 500 ضغطة على المفاتيح في الساعة، وكان متوسطها أقل من 100 ضغطة، وفقاً لموقع businessinsider.

في يوليو، قال مايكل باترون، أحد المديرين، لموقع X، تويتر سابقاً، إنه قام للتو بطرد اثنين من العاملين كانا يستخدمان تكنولوجيا تحريك الفأرة لتقليد العمل، بعد أن فاتهم المواعيد النهائية وتأخير طويل في الرد على الرسائل، كتب باترون أن تقريرًا صادرًا عن شركة Time Doctor، وهي شركة لتحليل أيام العمل، وجد أن هناك فترات طويلة من الوقت لا يكتب فيها الموظفون.

قال كارلو بورخا، مدير تسويق المحتوى في Time Doctor، لموقع Insider، إن الشركة توفر لوحات معلومات في الوقت الفعلي وتقارير مرحلية تساعد الشركات على تقييم مستويات إنتاجية موظفيها، وتحديدًا وقت الدخول والخروج، والاستراحات، واستخدام الويب والتطبيقات، حيث يقدم Time Doctor أيضًا أداة لتتبع الشاشة تسمح للشركات برؤية شاشة الموظف عبر التسجيلات أو لقطات الشاشة، ويمكن تشغيلها وإيقافها حسب الحاجة.

وقال: "نحن نساعد الشركات على الشعور براحة البال من خلال تحليلات الإنتاجية".

قال بورخا إن Time Doctor شهد انتعاشًا في الأعمال خلال السنوات القليلة الماضية مع انطلاق العمل عن بعد، كما أن حركة العودة إلى المكتب لم تلغي الطلب على برامج تتبع الموظفين.

وقال: "الآن، بعد الوباء، حتى مع عودة الناس إلى مكاتبهم، تتكيف الشركات مع إعداد العمل المختلط، وهذا يجعل تايم دكتور Time Doctor أكثر قيمة".

لقد استخدمت الشركات منذ فترة طويلة برامج تتبع الموظفين لمراقبة العمال، ولكن مع اعتماد المزيد من الشركات للعمل المختلط والعمل عن بعد بالكامل في السنوات الأخيرة، أصبحت هذه المنتجات أكثر شعبية، وقال بورخا إن أكثر من 298 ألف موظف في جميع أنحاء العالم يتم تعقبهم باستخدام برامج الشركة ، حيث أن أكبر عملائها موجودون في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا.

وجدت دراسة استقصائية أجرتها شركة Resume Builder في شهر مارس، والتي شملت 1000 من قادة الأعمال في الولايات المتحدة الذين يعملون في المقام الأول عن بعد أو أن 96% منهم يستخدمون أحد أشكال برامج مراقبة الموظفين، والتي تسمى أحيانًا البرمجيات الرئيسية، لمراقبة إنتاجية العمال، ووجد الاستطلاع أن 10٪ فقط من تلك الشركات كانت تستخدمها قبل الوباء، وقال حوالي ثلاثة أرباع المشاركين في الاستطلاع إنهم طردوا الموظفين بناءً على نتائج برامج التتبع الخاصة بهم.

على سبيل المثال، يتتبع نظام المراقبة الخاص ببنك JPMorgan كل شيء بدءًا من الحضور إلى المكتب وحتى الوقت الذي يقضيه في كتابة رسائل البريد الإلكتروني، حسبما أفاد موقع Insider العام الماضي، وفي مصنع تيسلا في نيويورك، أخبر العمال بلومبرج أن الشركة تتتبع مدى نشاطهم على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، وأنهم تجنبوا أخذ فترات راحة في الحمام نتيجة لذلك، تقوم شركات أخرى بتتبع نقرات الماوس أو استخدام صور كاميرا الويب للتأكد من تواجد العاملين في أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في العام الماضي أن ثماني من أكبر عشر شركات خاصة في الولايات المتحدة تتتبع إنتاجية موظفيها.

في استطلاع Resume Builder، قال 5% فقط من قادة الأعمال الذين أبلغوا عن استخدام برامج التتبع إن موظفيهم لم يكونوا على علم بأنهم يخضعون للمراقبة، في حين قال بورخا أن تايم دكتور تشجع عملائها على الكشف عن استخدام برامج التتبع لموظفيهم، إلا أنها لا تضمن قيامهم بذلك.