شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على الارتفاع الأنسب لشاشة التليفزيون على الحائط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه المستخدمين بعض العوائق فى تحديد مكان التلفزيون الأنسب لأعينهم وكذلك جلستهم المريحة، لذا فإن الارتفاع الذي ستثبته عليه قد يكون أهم قرار تتخذه.

في حين أن هناك بعض الجدل حول ما إذا كان الوضع الأعلى هو الأفضل، فإن الوضع الأفضل بالنسبة لمعظم الناس هو على مستوى العين عند الجلوس وعندما تفكر في الأمر: لا أحد يحب الجلوس في الصف الأمامي في السينما لأن النظر إلى الشاشة يمثل ضغطًا على الرقبة، ولكن من الحكمة أيضًا تحديد راحة "الجلوس" في الغرفة المحددة التي يوجد بها التلفزيون وكيف ستشاهده.

على سبيل المثال: إذا كنت ستشاهد المباراة جالسًا على مقاعد البار أو أثناء لعب رمي السهام أو البلياردو، فسوف ترغب في تثبيت التلفزيون أعلى مما قد تفعله إذا كنت جالسًا على الأريكة وتمارس هوسك الأخير .

يمكنك لتركيب جهاز التلفزيون الخاص بك بشكل مناسب، أن تحرص على وجوده على مستوى العين، اجلس كما تفعل عادةً على الكرسي أو المقعد أو الأريكة المفضلة لديك، واطلب من صديق أو أحد أفراد العائلة القياس من الأرض حتى مستوى عينك، مع الأخذ في الاعتبار الآخرين الذين قد يشاهدون التلفزيون أيضًا (ارتفاع بضع بوصات لن يحدث فرقًا كبيرًا).

سيكون هذا الارتفاع هو المكان الذي يجب أن يكون فيه مركز التلفزيون، وليس الحواف العلوية أو السفلية. بالتناوب، الارتفاع العام الجيد ، هو 42 بوصة من الأرض، وهو مستوى العين تقريبًا لشخص يبلغ طوله 5 أقدام و 6 بوصات. مهما كان الارتفاع الذي تقرره، خذ قطعة من شريط الرسام وألصقها على الحائط في المكان الذي سيكون فيه المركز. ثم، اجلس وانظر لمدة دقيقة، إذا شعرت بالراحة، فأنت جيد.

وسيلعب حجم جهاز التلفزيون أيضًا عاملاً كبيرًا، حيث سيكون ارتفاع التلفزيون (الذي يتم قياسه من الحافة العلوية إلى الأسفل) مقسمًا إلى النصف هو المنتصف. إذا كنت تقوم بالتركيب على الحائط فوق قطعة من الأثاث، مثل خزانة الصوت أو الفيديو، فعليك التأكد من ضبط المركز لتمنح نفسك مساحة كافية فوق الأثاث.

وإذا كان ارتفاع مستوى عينك المثالي هو 40 بوصة وكان لديك خزانة يبلغ ارتفاعها 20 بوصة، فاطرح ارتفاع الخزانة من ارتفاع مستوى عينك، مما يمنحك 20 بوصة. بعد ذلك، خذ ارتفاع تلفزيونك، على سبيل المثال 32 بوصة، واقسمه إلى نصفين (16 بوصة) للحصول على المسافة بين المركز والحافة السفلية للتلفزيون. نظرًا لأنها أقل من 20 بوصة، فأنت على ما يرام.





إذا لم تكن قد قمت بالفعل بالعناية الواجبة في تحديد حجم التلفزيون الذي يجب عليك شراؤه، فإن بعض هذا القرار سيعتمد على حجم غرفتك وما إذا كانت توفر مساحة كافية لك للجلوس على مسافة مريحة من الشاشة، وهو ما سيلعب أيضًا دورًا في تحديد كيفية ترتيب أثاثك.

ماذا عن مسافة المشاهدة؟

ولمساعدتك في تحديد ما هو مناسب لك القاعدة العامة هي قياس المسافة من مقعدك إلى جهاز التلفزيون بالبوصة وضربها في 0.84 (على سبيل المثال، 78 بوصة × 0.84 = شاشة 65.2 بوصة). من المفترض أن يمنحك هذا أفضل نطاق لحجم الشاشة.

وإذا كنت قد حددت حجم الشاشة بالفعل، فهناك العديد من الآلات الحاسبة لمسافة المشاهدة التي توضح لك مسافة الجلوس المثالية التي تحتاجها بناءً على حجم التلفزيون.