شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Starfield لن تضم ميزة DLSS من Nvidia عند إطلاقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أنه سيتم إطلاق Starfield، لعبة تقمص الأدوار الفضائية الجديدة من Bethesda Game Studios، بدون تقنية الترقية من Nvidia، حيث يعمل كل من مهندسي Bethesda وAMD معًا لتحسين اللعبة من أجل التعليمات البرمجية متعددة الخيوط على Xbox والكمبيوتر الشخصي، ومعالجات Ryzen 7000، وبطاقات الرسومات من سلسلة Radeon 7000.

ومن المنتظر أن تصدر اللعبة في 6 سبتمبر، لكن يمكن لمالكي النسخة المميزة الولوج إلى اللعبة فى 1 سبتمبر، كما تأتي اللعبة على خدمة الجيم باس من يوم الإطلاق الأول، مع ملاحظة أن لعبة Starfield تم تطويرها لمدة 8 سنوات كاملة، واللعبة تقدم أكثر من 1000 كوكب للاستكشاف وأكثر من 20 شخصية يمكن ضمهم إلى الفريق الخاص بك.

ولا يزال من غير الواضح ما يعنيه هذا العقد الحصري لبيثيسدا، لكن AMD أوضحت لموقع The Verge الأسبوع الماضي أنه لا يوجد شيء يمنع Bethesda من إضافة ميزة DLSS إلى Starfield، حيث تعد DLSS هي ميزة التعلم العميق فائقة أخذ العينات هو عائلة من تقنيات تحسين الصورة وتوسيع نطاقها في الوقت الفعلي والتي طورتها شركة Nvidia الحصرية لخط بطاقات الرسومات RTX والمتاحة في عدد من ألعاب الفيديو.

و قال فرانك أزور، رئيس الألعاب في AMD: "إذا أرادوا استخدام DLSS، فإنهم يحظون بدعم AMD الكامل"، وقد يعني ذلك أن هناك فترة من التفرد، حيث يتم دعم تقنية AMD's FSR 2 فقط، أو كان من الممكن أن تقوم Bethesda ببساطة بإعطاء الأولوية لـ FSR على DLSS في البداية.

ومن المنتظر أن يتم إطلاق Starfield على أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة Xbox فى 6 سبتمبر، على الرغم من أنه متاح للوصول بدءًا من 31 أغسطس، اعتمادًا على إصدار اللعبة الذي اشتريته.