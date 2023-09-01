شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لمنافسة ChatGPT.. طرح Ernie Bot بوت الذكاء الاصطناعى الصينى للجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت شركة البحث الصينية العملاقة، بايدو، برنامج الدردشة التوليدي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، Ernie Bot للجمهور، والذى يعتبر أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي يمكنها إنشاء نصوص وصور ردًا على أسئلة المستخدمين ومطالباتهم، وهو متاح الآن للجمهور من خلال موقعه الرسمي ومتاجر التطبيقات المختلفة في الصين.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد أصبح تطبيق Ernie Bot هو التطبيق المجاني الأكثر تنزيلًا على متجر Apple لنظام التشغيل iOS في الصين، وبالإضافة إلى ERNIE، تخطط الشركة لإطلاق سلسلة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي ستمكن المستخدمين من "استكشاف القدرات الأساسية الأربع للذكاء الاصطناعي التوليدي: الفهم والتوليد والتفكير والذاكرة".

وقد أصدرت الصين لوائح شاملة بشأن نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية، والتي لن تنطبق إلا على الخدمات العامة لتعزيز تطوير التكنولوجيا، وتشترط اللوائح أن تتبع نماذج الذكاء الاصطناعي "القيم الاشتراكية الأساسية"، وتجنب توليد محتوى ضار، واحترام حقوق الملكية الفكرية.

ويجب على مقدمي الخدمات وقف العمليات، والإبلاغ عن أي أنشطة غير قانونية، وتنفيذ ضمانات لمنع عادات الإدمان تجاه خدماتهم، وقد وعد المنظمون الصينيون بتشجيع تطوير هذه التكنولوجيا.

ويعد ERNIE من Baidu واحد من أولى روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي المشابهة لـ ChatGPT والتي حصلت على موافقة الحكومة في البلاد، حيث تطلب الصين من الشركات تقديم تقييمات أمنية والحصول على تصريح قبل إطلاق منتجات الذكاء الاصطناعي للجماهير، على عكس الدول الأخرى.

ووفقًا للتقارير، حصلت إحدى عشرة شركة، بما في ذلك ByteDance المالكة لـ TikTok وTencent Holdings، على موافقة الحكومة على خطط الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، كما تقوم شركة علي بابا أيضًا باختبار أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، بما في ذلك برنامج الدردشة الآلي المسمى Tongyi Qianwen، ولكن يبدو أن الشركة لم تحصل على موافقة الحكومة حتى الآن.

ولا يمكن الوصول إلى ChatGPT من OpenAI وBard من Google في الصين، ولا تزال النماذج الأجنبية الأخرى محظورة حاليًا في البلاد.