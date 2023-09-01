شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Starfield .. مراجعة اللعبة وأبرز المميزات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - Starfield هي لعبة ضخمة تدور أحداثها في عالم من الكواكب المأهولة حديثًا، وهي تجمع بين السفر بين النجوم واللعب الغاضب بالأسلحة النارية واستكشاف الكائنات الفضائية وإدارة السفن الفضائية وتخصيص الشخصيات والصراع بين الأشخاص، حيث يستغرق الأمر لحظة حتى تندمج كل هذه الطبقات في طبقة متماسكة معا، لتحصل فى النهاية على لعبة تقمص أدوار"RPG" كبيرة وعامة من الخيال العلمي.

مراجعة Starfield تتمتع Starfield بلحظات من الجمال، لكنها تتميز بالعديد من حالات الانفصال في خط مهمتها الرئيسي، فعند اللعب على كود الإصدار المسبق على Xbox Series S، تتفاقم هذه المشكلات فقط من خلال معدل الإطارات المزعج، والأجزاء الثابتة منخفضة الدقة، والتعطل الشديد مرة واحدة تقريبًا كل خمس ساعات، إذ تعد Starfield هي لعبة كبيرة ولطيفة إلى حد كبير، وعلى الرغم من أنها تقدم بعض جوانب اللعب في العالم المفتوح بشكل صحيح، إلا أنها لا تقدم أي شيء جديد لأنواع الخيال العلمي أو ألعاب تقمص الأدوار.

Starfield : البيئات الكونية ومع ذلك، هناك الكثير من البيئات الكونية الكلاسيكية التي يمكنك الاستمتاع بها في Starfield، ومن المحتمل أن يجد كل لاعب جانبًا من اللعب يناسبه، حيث تدعي Bethesda الشركة التى تقف وراء تطوير اللعبة، أن الأمر سيستغرق مئات الساعات للتفاعل مع كل شيء في Starfield، ويمكن القول إنه بعد 40 ساعة ولعبة New Game Plus لاحقًا، لا يبدو هذا وكأنه كذبة، حيث تستغرق الكثير من الوقت للتعرف على بعض أنظمة اللعبة، مثل بناء المواقع الاستيطانية والتخصيص المتعمق للسفينة، لكن ستحصل على إحساس بهذه الآليات أثناء إكمال القصة الرئيسية والمهام الجانبية ذات الصلة، والتي تضمنت الاستكشاف والتعدين والتلاعب الاجتماعي وإدارة الموارد والصياغة والطهي والقتال - سواء على الأرض أو بين النجوم.

Starfield نقاط الضعف القتال هو إحدى نقاط الضعف في Starfield، للأسف، تعد المعارك المسلحة أمرًا أساسيًا في الحلقة الأساسية للعبة، لكنها غالبًا ما تبدو غير ضرورية، حيث تكون بعض المواجهات واضحة، لكن بعضها الآخر يعمل بمثابة حاجز فعلي، مع وجود عدد كبير جدًا من الأعداء والروبوتات والأبراج التي يجب تدميرها، ولا توجد فرصة للتخفي، حيث يجب الإنتباه إلى مستوى كل عدو تطلق عليه النار، وإذا كنت مرهقًا، فاركض مباشرة أمام الأعداء المرتبكين لفتح الخطوة التالية في مهمتك، بحسب موقع engadget الأمريكى.

وتنبع مشاكل أسلوب القتال في Starfield إلى حد كبير من أسلحتها المتجانسة، حيث ان الأسلحة في Starfield تبدو جميعها متشابهة بشكل لا يصدق مع بعضها البعض، وهي عمومًا غير مرضية عند إطلاق النار، لكن يتحسن هذا الوضع بمرور الوقت – يتمتع اللاعبون بخيار تعديل ترسانتهم وهناك عدد قليل من الأسلحة ذات التأثيرات الأولية المنتشرة في جميع أنحاء المجرة – ولكن بشكل عام، يبدو القتال وكأنه شيء تم استخدامه لإرضاء لاعبي FPS، على الرغم من كونه محوريًا للتقدم.

كذلك فلم يكن الخداع خيارًا حقيقيًا، ولكن حتى مع وجود عداد الانحناء، يمكن لحراس الأمن وقراصنة الفضاء رصدك دائمًا على الفور، وقد اختاروا جميعًا العنف، وبالتأكيد، يمكنك التركيز على ترقية شجرة التخفي الخاصة بك، لكن قد تكون مشغولًا بتعزيز مهارات الإقناع الخاصة بك وإضافة أدوات مثل أدوات الدفع إلى سفينتك (وهو ما يوصي به في وقت مبكر).

Starfield مباني مكررة ليست الأسلحة الموجودة في Starfield فقط هي التي تبدو متكررة، فبغض النظر عن الكوكب الموجود، فإن المباني تأتي بثلاثة أنواع: المدينة الفاضلة المشرقة، والسايبربانك الجريئة، والمختبر الصناعي، وتميل البيئات القتالية إلى الاندماج معًا، مع وجود منصات معدنية وسلالم وفتحات تهوية في قواعد تشبه المصانع، وفي بعض الأحيان يتم دمجها في نظام كهف مظلم للغاية، لكنها غالبًا ما تكون مليئة بنفس الحاويات والأبواب والأعداء.

مدينة نيون السايبربانك هي في الأساس نسخة موسعة من السوق تحت الأرض في نيو أتلانتس، المقر الرئيسي لشخصيتك، ويمكن التعرف على المناطق التجارية الرئيسية عبر الكواكب، بهندسة معمارية بيضاء نظيفة.

لا تتشابه هذه القطع الثابتة مع بعضها البعض فحسب، بل إنها أيضًا صورة نمطية في الخيال العلمي، لا يقدم Starfield شيئًا جديدًا من الناحية البصرية، وهذا ليس مفاجئًا للغاية، نظرًا للزاوية الرجعية المستقبلية للعبة، والتي تقصر تصميمها على جماليات محددة تم استخراجها بواسطة Blade Runner وStar Trek وStar Wars وغيرها من الامتيازات المشهورة بشكل لا يصدق، وعلاوة على ذلك، هناك فرص ضائعة لبناء عالم فريد من نوعه - لا توجد حياة ذكية للفضائيين في اللعبة، وحتى الأجيال البعيدة عن حدود الأرض الصارمة، يتحدث البشر اللغة الإنجليزية مع إقليمية متميزة

وتعد Starfield لعبة كلاسيكية من ألعاب Bethesda RPG، من البداية إلى النهاية، وتتضمن مجموعة من المشكلات الفنية، حيث ظهرت مشاكل في الرسوم المتحركة للوجه والحركة، وواجهت حوارات وأشجار إقناع بالكاد كانت منطقية، وأجريت محادثات متعددة مع شخصيات كانت تواجه بوقاحة الطريق الخطأ.

قصة Starfield القصة التي تتكشف في Starfield هي قصة خيال علمي سائدة، وعلى الرغم من أنها ليست ثورية، إلا أنها مناسبة تمامًا للعبة تقمص الأدوار، إنه ينشئ عالمًا من العناصر التي يجب جمعها والمعرفة التي يمكنك اكتسابها، مع ظهور الألغاز والمخاطر والشخصيات الجديدة على طول الطريق، تكون اللعبة في أفضل حالاتها عندما يقع السرد الرئيسي على جانب الطريق، ويتمتع اللاعبون بحرية التجول على كواكب جديدة، أو اللعب بسفنهم الفضائية، أو العثور على مستوطنات، أو ببساطة استكشاف المجرة.

Starfield لعبة ضخمة، وتحتوي على مهمة أو آلية يمكن لكل لاعب الاستمتاع بها - قد يتعين عليهم فقط قضاء 40 ساعة في لعبة لا يحبونها حقًا قبل اكتشاف تلك الحلقة، وقال تود هوارد، رئيس استوديوهات بيثيسدا للألعاب، في رسالة للمراجعين، إن هناك 3 ملايين كلمة في اللعبة؛ لقد لاحظ كمية النص، لكن هذا الرقم لا يقول شيئًا عن الجودة.