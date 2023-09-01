شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن ميزة المكالمات الجديدة القادمة لمنصة X.. فيديو وصوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إيلون ماسك الرئيس التنفيذى لمنصة X عن سعيه لتحويل تطبيقه إلى ما يسميه "تطبيق كل شيء"، حيث كشف مؤخرا أن منصة X سيتلقي مكالمات صوتية ومرئية، حيث كانت هناك تكهنات حول هذا الأمر منذ أوائل هذا الشهر، وقد أكد المسك الشيء نفسه الآن.

وقال ماسك في تغريدة له :"مكالمات الفيديو والصوت قادمة إلى X"، مضيفا "يعمل على أنظمة التشغيل iOS وAndroid وMac والكمبيوتر الشخصي؛ ولا حاجة إلى رقم هاتف؛ X هو دفتر العناوين العالمي الفعال؛ وهذه المجموعة من العوامل فريدة من نوعها"، وقال ماسك إن هذا يمكن أن يحدث ثورة في طريقة تواصلنا على المنصة.

وتحدث Musk لأول مرة عن ميزة "وظيفة الاتصال" على المنصة في مايو من هذا العام، وأعلن في تغريدة: "قريبًا ستتوفر دردشة صوتية ومرئية من حسابك لأي شخص على هذه المنصة، حتى تتمكن من التحدث إلى الأشخاص في أي مكان في العالم دون إعطائهم رقم هاتفك".

و شارك Musk خططه لتحويل X إلى "تطبيق كل شيء" حيث يمكن للمستخدمين مشاهدة مقاطع الفيديو والتعبير عن أفكارهم - بما في ذلك المشاركات الطويلة التي يبلغ طولها 25000 حرف وإرسال المدفوعات والمزيد.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، ألمح مصمم X أندريا كونواي إلى نفس الشيء في منشور، ونشرت: "اتصلت للتو بشخص ما على X".

وحاليًا، تدعم الرسائل المباشرة في X الرسائل الصوتية، وسيكون دعم المكالمات (الصوت والفيديو) هو الأول من نوعه، وحتى الآن، يمكن للمستخدمين إجراء محادثات مباشرة على المنصة من خلال Spaces، وهي ميزة جاءت إلى التطبيق بعد أن برز تطبيق الصوت الاجتماعي Clubhouse خلال فترة Covid-19، ومع ذلك، تعد Spaces منصة مفتوحة ويمكن لأي شخص الانضمام إلى المحادثة.