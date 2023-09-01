شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يختبر ميزة أمنية للتحقق من هوية المستخدمين "بالإيميل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل واتساب على العديد من الميزات الجديدة لتجربة مستخدم أفضل، والآن ظهر تقرير جديد عبر الإنترنت يكشف عن ميزة خصوصية جديدة قادمة إلى واتساب، وفقًا لتقرير عبر الإنترنت، يعمل تطبيق واتساب على ميزة التحقق من البريد الإلكتروني.

وفقًا لما أوردته WABetaInfo، يعمل واتساب حاليًا على ميزة أمان جديدة لحماية حسابك باستخدام عنوان بريد إلكتروني بحيث يمكن استخدامه للتحقق من حسابك، لكن الميزة في مرحلة الاختبار وهي متاحة لمختبري الإصدار التجريبي من اندرويد ويمكن الوصول إليها في الإصدار رقم 2.23.18.19.

ويضيف التقرير أن واتساب سيوفر للمستخدمين طريقة إضافية للوصول إلى حساب واتساب الخاص بهم بمجرد تأكيد عنوان بريدهم الإلكتروني، ومن المهم جدًا ملاحظة أن عنوان بريدك الإلكتروني لن يكون مرئيًا أبدًا لجهات الاتصال الخاصة بك كإجراء للخصوصية، وعلى الرغم من أن هناك تفاصيل محدودة متاحة فيما يتعلق بكيفية استخدام هذه الميزة، فمن المتوقع أن تكون مفيدة جدًا في المستقبل.





إنشاء مجموعات دون تسمية إنشاء مجموعات دون تسمية كشف تطبيق واتساب عن ميزة جديدة تمكن المستخدمين من تشكيل مجموعات داخل تطبيق المراسلة الفورية دون الحاجة الأولية إلى تسميتها، وفي الإعداد الحالي، يكون المستخدمون ملزمين بتعيين اسم قبل أن يتمكن المشاركون من بدء المحادثات داخل المجموعة.

وتثبت هذه الوظيفة أنها مفيدة بشكل خاص في المواقف التي يهدف فيها المستخدمون إلى إنشاء مجموعة بسرعة، من المهم الإشارة إلى أن المجموعات غير المسماة، التي يبلغ عددها الأقصى ستة مشاركين، سيتم الآن منحها اسمًا تلقائيًا بناءً على تكوين أعضاء المجموعة.