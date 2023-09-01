أفضل 5 تطبيقات أندرويد لهذا الأسبوع (الجزء العاشر…تحدثنا سابقًا عن أفضل 5 تطبيقات أندرويد لأسبوعنا السابق، وفي هذا المقال نقترح عليك مجموعة من التطبيقات الفعالة والمختلفة التي يمكن أن تكون تلك المرة الأولى لك لتتعرف عليها، والتي نختارها لتكون أفضل 5 تطبيقات أندرويد لهذا الأسبوع، يمكن لأي منها أن يكون تطبيقك المفضل في الخدمة التي يقدمها، ويمكن أن لا يكون..المهم أنك ستتعرف على مجموعة شيقة من التطبيقات، تابع لتتعرف على أفضل 5 تطبيقات أندرويد لهذا الأسبوع، تابع لتتعرف على المزيد.

أفضل مجموعة تطبيقات أندرويد لهذا الأسبوع

وتاليًا سنتعرف على أفضل تطبيقات أندرويد لهذا الأسبوع، تطبيقات جديدة للعديد من الإستخدامات..فما سنقدمه هذا الأسبوع؟

CapCut – Video Editor

أحد أفضل تطبيقات تحرير مقاطع الفيديو التي يمكن أن تستخدمها، تحدثنا سابقًا عن تطبيق Kinemaster، وها نتحدث عن تطبيق مميز آخر، حيث يُمكنك من تحرير الفيديوهات وإضافة النصوص والملصقات والفلاتر والألوان والموسيقى، وإمكانية تقسيم المقاطع ودمجها مع مقاطع أخرى، وضبط سرعة الفيديوهات، وأيضًا إمكانية إزالة الخلفية وتحويل النص إلى كلام! كل هذا بشكلٍ مجانيّ، في تطبيق واحد فقط، ولكل هذا يعتبر أحد أفضل 5 تطبيقات أندرويد لهذا الأسبوع.

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السعر: Free

Story Saver

تطبيق Story saver هو أحد أفضل التطبيقات التي نقترحها في مقالنا لـ تحميل ستوري انستجرام، حيث يتميز بطريقة عمله في الأساس والتي تعتمد على تسجيل الدخول على حساب الإنستجرام خاصتك من خلال التطبيق لتتمكن من استخدامه في تحميل ستوري انستجرام بشكلٍ عمليّ وسهل، يعد من التطبيقات الدائم احتياجها، لكثرة تعرضك للفيديوهات التي ستود تحميلها على هاتفك! ولهذا نضعه ضمن أحد أفضل 5 تطبيقات أندرويد لهذا الأسبوع.

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السعر: Free

مسلم برو

تطبيق مسلم برو أحد التطبيقات المميزة التي أمكننا اقتراحها، نظرًا لكثرة مميزاته والخواص المتوفرة به، فتطبيق مسلم برو يُمكنك من العديد من الأمور إن تعلق الأمر بقراءة القرآن الكريم..فيمكنك التحكم في طريقة العرض والتحكم في الخطوط التي سطر بها القرآن في هذا التطبيق، كما أنه يُمكنك من التعرف على مواقيت الصلاة والقبلة، بل وإمكانيته على أن يكون مسبحة إلكترونية إن لم تكن بحوزتك واحدة! وبالإضافة إلى ذلك فمنخلال استخدام الموقع يُمكنك من التعرف على المساجد القريبة منك إن كنت في منطقة غريبة عنك، بل والتعرف على المطاعم التي توفر أطعمة حلال وهذا في حال كنت في بلدٍ أجنبية، ولهذا يعد أحد أفضل تطبيقات أندرويد لهذا الأسبوع.

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السعر: Free

Radio Online

تطبيق Radio Online يعد أحد أروع تطبيقات الراديو للأندرويد، حيث يوفر العديد والعديد من القنوات والمحطات الإذاعية المختلفة التي ستجد أنك بالتأكيد ستود الإستماع إلى واحدة منهم، كما أنه يمتاز بجودته العالية في إذاعة تلك القنوات، ولكن يتوقف الأمر كليًا على اتصالك بالإنترنت، كما أنه يُمكنك الإستماع إلى القنوات الإذاعية المختلفة أيًا كان مكانك وأيًا كان الزمان..ومن مميزاته أنه خفيف الوزن لا يشغل كثيرًا من المساحة، ولذلك يعد أحد أفضل تطبيقات الراديو للأندرويد، وأحد أفضل تطبيقات أندرويد لهذا الأسبوع.

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السعر: Free

Hi Translate

Hi Translate هو واحد من أفضل تطبيقات الترجمة الفورية بدون انترنت؛ حيث يحتوي على الكثير من المميزات التي تضعه في هذه القائمة، فإنه يدعم 108 لغة وأكثر..ومتاحة للترجمة بدون انترنت، كما أنه يُمكنك من ترجمة المحادثات فوريًا، بالإضافة إلى إمكانية ترجمة الصور الملتقطة أو من خلال الكاميرا مباشرة، كما أنه يقوم بآدائه بدقة عالية حيث من الصعب تعرضك لأخطاء الترجمة أثناء استخدامه، وليس من الصعب استخدامه! مما يجعله من أفضل التطبيقات التي يمكننا اقتراحها عليك لأن تفيدك في عملية الترجمة بدون انترنت، وأحد أفضل 5 تطبيقات أندرويد لهذا الأسبوع.

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السعر: Free