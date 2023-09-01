شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيديو جيمز للفجر.. كيف مرت الليلة الأولى على إيلون ماسك بعد عرض شراء تويتر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشتهر إيلون ماسك، عملاق التكنولوجيا، بأغرب الأفعال والتصريحات دائما، وليس ذلك فقط بل أن حياته نفسها عبارة عن لقطات غريبة متصلة، بما فيها شراءه لتويتر وكل التعديلات التي فرضها على المنصة التي تحولت مؤخرا لـ X.

وبحسب موقع businessinsider الأمريكى، فقد ظل إيلون ماسك مستيقظًا طوال الليل وهو يلعب ألعاب الفيديو بعد أن التزم بشراء تويتر العام الماضي، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، حيث كشفت جرايمز، المغنية وصديقة ماسك السابقة، هذه الحكاية لوالتر إيزاكسون من أجل سيرته الذاتية عن أغنى شخص في العالم، والتي نشرت المجلة مقتطفًا منها.

بينما كان ماسك يفكر فيما إذا كان سيقدم عرضًا للاستحواذ على تويتر في أبريل الماضي أم لا، سافر إلى فانكوفر لمقابلة جرايمز لتقديم نفسه وابنهما إلى والديها، وفقًا لمقتطفات إيزاكسون، ولكن نظرًا لأن ماسك كان "في حالة توتر"، قررت "جرايمز" تركه في الفندق، ثم أرسل الملياردير رسالة نصية إلى رئيس مجلس إدارة تويتر تتضمن قراره الرسمي بشراء شركة التواصل الاجتماعي، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.

وبعد ذلك، بدأ ماسك بلعب "Elden Ring" على جهاز الكمبيوتر المحمول الذي أحضره معه إلى الفندق، وقالت جرايمز لإيزاكسون: "بدلاً من النوم، لعب العاب الفيديو جيم حتى الساعة 5:30 صباحًا".

وتعد "Elden Ring" هي لعبة تقمص أدوار خيالية معروفة بصعوبتها بشكل خاص، مع نظام قتال واسع النطاق، وبعض من بناء العالم كتبه جورج آر آر مارتن، مؤلف "لعبة العروش".

وكتب إيزاكسون أن ماسك " قضى معظم وقته في منطقة من اللعبة تسمى "كايلد"، وهي أرض قاحلة مقفرة ذات سماء حمراء لامعة"، وبعد لحظات من انتهاء جلسة اللعب، غرد " ماسك " قائلاً: "لقد قدمت عرضًا".