شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تصدر طرازا محدثا ومعاد تصميمه من Model 3 فى أوروبا .. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة تسلا عن نسخة جديدة من Model 3 مُحدثة ومعاد تصميمها في أوروبا، والمعروف سابقًا باسم Highland ، ويتضمن التصميم الجديد تغييرات في الأمام والخلف، وشاشة جديدة للركاب الخلفيين، وتصميم داخلي مُعاد تصميمه، وتحسينات على الديناميكيات الهوائية والمدى.

ويمكن العثور على التغييرات الخارجية الأكثر وضوحًا في الجزء الأمامي من الطراز 3 ، وقد تمت إزالة النتوء الموجود في المقدمة لصالح تصميم أكثر أناقة مع فتحة تهوية مركزية واحدة، تبدو المصابيح الأمامية أيضًا أنحف بكثير مع مظهر يشبه أودي لمصابيح LED النهارية.



Model 3

ولم تتغير تسلا كثيرًا على جوانب السيارة، ولكن هناك بعض التصميمات الجديدة للعجلات المعدنية المتاحة – مع خيارات مقاس 18 و19 بوصة ، وفي الخلف قامت تسلا بتبديل المصابيح الخلفية بحيث لا تكون منقسمة مثل الطراز السابق، كما تم إعادة تصميم المصد، مع دمج مصابيح الضباب، وهناك أيضًا نظامان جديدان للطلاء: اللون الأحمر الذي يشبه الطراز S وخيار “الرمادي الخفي”.

وتعمل جميع تغييرات التصميم الخارجي أيضًا على تحسين الديناميكيات الهوائية للطراز 3، وفقًا لشركة تسلا، و يضيف هذا ما يصل إلى أكثر من 10% من تحسينات النطاق المُبلغ عنها، أي 344 ميلاً WLTP لإصدار الدفع الخلفي، و421 ميلاً WLTP للطراز طويل المدى.

يجب أيضًا تحسين جودة الركوب من خلال ضبط التعليق المحدث والجسم الأكثر صلابة ، وتهدف تسلا أيضًا إلى تقليل كمية الضوضاء داخل الطراز 3، مع تمديد الزجاج الصوتي إلى النوافذ الخلفية والنافذة الخلفية.

حتى الداخل يحصل على بعض التغييرات الهامة، وهناك تصميم جديد للوحة القيادة مع إضاءة LED، ولوحة قابلة للتخصيص، وتغييرات في عجلة القيادة بحيث أصبحت المؤشرات الآن على زر وليس على ساق.

كما تمت ترقية نظام المعلومات والترفيه بشاشة أكثر سطوعًا وأكثر استجابة، والقدرة على تبديل نظام هواء الركاب، وتحسينات على اتصال Bluetooth وWi-Fi، وقامت Tesla أيضًا بترقية نظام الاستريو إلى 17 مكبر صوت مقارنة بـ 14 مكبر صوت الموجودة في الطراز السابق.

إذا كان لديك أطفال أو أصدقاء أو أفراد من العائلة يجلسون في المقاعد الخلفية، فسيحصلون الآن على شاشتهم الخاصة للعب بها إلى جانب مقاعد أكثر راحة، وتتضمن الشاشة الجديدة مقاس 8 بوصات إمكانية الوصول إلى عناصر التحكم في المناخ القابلة للتعديل أو الموسيقى أو حتى تطبيقات الترفيه مثل Netflix وYouTube وDisney Plus.

وستبدأ عمليات التسليم في أكتوبر في دول أوروبية مختارة والشرق الأوسط، لكن Electrek تفيد بأن Tesla لم تعلن عن توفرها في أمريكا الشمالية أو المملكة المتحدة حتى الآن، ويبدأ الطراز 3 الذي تمت ترقيته بسعر 42.990 يورو لطراز الدفع الخلفي و50.990 يورو للإصدار طويل المدى.