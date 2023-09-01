أفضل 5 ألعاب أندرويد لهذا الأسبوع (الجزء العاشر)…تحدثنا في أسبوعنا السابق عن الجزء التاسع من أفضل ألعاب أندرويد! على جوجل بلاي تتوفر مجموعة رائعة من الألعاب، المئات بل الآلاف والآلاف منها، وتختلف الألعاب عن بعضها في فكرتها وفي حجمها وفي ماهيتها بالكامل وما إلى ذلك، وإليكم أفضل 5 ألعاب أندرويد لهذا الأسبوع من اختيارنا، ونوافيكم تاليًا بالتفاصيل وروابط تحميل الألعاب..تابع لتتعرف على المزيد.

أفضل مجموعة ألعاب أندرويد لهذا الأسبوع

وتاليًا سنتعرف على أفضل مجموعة ألعاب أندرويد لهذا الأسبوع، تجارب جديدة في انتظارك!

Stick War: Legacy

ببساطة هي أحد أفضل ألعاب المحاربة بالعصى والسهام، بشكلٍ جديد ومختلف ستلعب لعبة استراتيجية رائعة، حيث ستتمكن من بناء جيش واستخراج الذهب، والمقاتلة بالسيوف والرماح والسحر! والقيام بالإستيلاء على الأراضي حتى تقوم بتعزيز ممتلكاتك، تأتي بالعديد من المستويات والمتفاوتة في صعوبتها، تأتي بالعديد من الشخصيات والدروع والأسلحة التي ستعزز تجربتك أثناء اللعب، ولهذا هي ضمن أحد أفضل 5 ألعاب أندرويد لهذا الأسبوع.

لتحميل اللعبة

السعر: Free

Arena Breakout

تجربة جديدة ورائعة من ألعاب الباتل رويال، إذا كنت من محبي ألعاب الحروب وإطلاق النيران، فتلك اللعبة ستكون تجربة رائعة للغايةّ، تقوم اللعبة على استخراج الغنائم بعد التخلص من الخصوم، يمكنك القتال بشكلٍ حر تام وبالعديد من الأسلحة والحركات، سيجاورك في المعركة لاعبين آخرين، سيكون عليكم أن تقاتلوا الفريق المضاد في ساحة الحرب، وما يميز اللعبة هو الواقعية، وأنها تأتي بجرافيكس ممتازة للغاية لتجعلها أكثر متعة وحيوية، تأكد أنك ستحصل على تجربة رائعة عند تحميلك لتلك اللعبة، وأنها أحد أفضل 5 ألعاب أندرويد لهذا الأسبوع.

لتحميل اللعبة

السعر: Free

Vector 2023

قد تكون قد لعبتها من قبل، وقد تكون أول مرة، من الألعاب المشهورة منذ وقتٍ طويل، ونتحدث عن أخر تحديث لها لهذه السنة، أحد أفضل ألعاب المطاردة القائمة على الركض هربًا حتى الوصول لنهاية الطريق! تقوم اللعبة على قصة رواية 1984، حيث الأخ الأكبر الذي يراقب الجميع، ولكن في هذه اللعبة يرفض Vector أن يخضع لهذا، وما عليه هو الركض هربًا من النظام! تتميز بالحركات الرائعة التي تعزز الركض أثناء الهرب، تأتي بأدوات مساعدة أثناء الهروب، وسهلة للعب حتى لو لم تكن قد لعبتها من قبل، كما أنها تأتي بمستوياتٍ عديدة متفاوتة في صعوبتها، وهذا ما يفرض فكرة التحدي!

لتحميل اللعبة

مطور التطبيق: NEKKI السعر: Free

Tic Tac Toe – 2 Player XO

أحد أفضل الألعاب التي ستستمتع بتقضية وقت فراغك، ببساطة هي لعبة إكس أو..تعتمد على التركيز واقتناص الفرصة للفوز باللعبة! تأتي بتصميم رائع وحيوي، وتأتي بصعوبة تشعرك بروحٍ من التحدي عند اللعب ضد الذكاء الإصطناعي باللعبة! وما يميزها أنك يمكنك اللعب ضد أصدقائك وهذا ما يعزز تجربتها، لذلك لا تتردد في تحميلها لتجربتها من حينٍ لأخر، لتستمتع بأحد أفضل 5 ألعاب أندرويد لهذا الأسبوع!

لتحميل اللعبة

السعر: Free

Real Boxing 2

إذا كنت محبي رياضة البوكسينج! فتلك اللعبة ستعجبك للغاية، أحد أفضل ألعاب الملاكمة التي يمكن تجربتها، تأتي بالعديد من اللاعبين الأقوياء في لعبة الملاكمة، والذين وجدوا لكي تقوم بقتالهم أملًا في الفوز! يمكنك تعزيز قوة ملاكمك الخاص وقدرته على التحمل وسرعته أيضًا، كما يمكنك دعوة أصدقائك المستخدمين لنفس اللعبة لقتالهم عبر الإنترنت، كما يمكنك أن تقوم بالتعديل على هيئة ملاكمك من حيث التفاصيل الجسدية وهيئة العضلات، تتميز بواقعيتها وأنها تأتي بجرافيكس رائعة، لذلك هي أحد أفضل 5 ألعاب أندرويد لهذا الأسبوع.

لتحميل اللعبة

السعر: Free