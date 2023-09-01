شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المركبة المدارية القمرية لناسا تلتقط موقع تحطم مركبة الهبوط الروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المركبة المدارية القمرية التابعة لوكالة ناسا عن موقع مركبة الهبوط الروسية الفاشلة لونا 25 على سطح القمر، وووفقا لما ذكره موقع "Space"، كانت لونا-25، أول مسبار روسي للقمر منذ 47 عاما، ولكنه اصطدم بسطح القمر في 19 أغسطس، خلال مناورة مصممة لإعداد محاولة الهبوط.



موقع تحطم المركبة الروسية

وقال مسؤولون في الوكالة إن الحادث أحدث حفرة من المرجح أن تكون المركبة القمرية الاستطلاعية (LRO) التابعة لناسا قد عثرت عليها الأسبوع الماضي.

ذهب القائمون على LRO للبحث عن موقع Luna-25، باستخدام موقع التأثير المقدر الذي قدمته وكالة الفضاء الروسية Roscosmos.

وصور فريق LRO المنطقة باستخدام كاميرا الاستطلاع القمرية المدارية (LROC) الخاصة بالمسبار في 24 أغسطس، ثم قارن الصور الجديدة بصور نفس المنطقة التي تم التقاطها سابقًا بواسطة LROC، وآخرها في يونيو 2022.

وقال مسؤولو ناسا في بيان اليوم أعلنوا فيه الأمر: "نظرًا لأن هذه الحفرة الجديدة قريبة من نقطة التأثير المقدرة لونا 25، فقد استنتج فريق LRO أنه من المحتمل أن تكون من تلك المهمة، وليس من الظروف الطبيعية".

وأضاف البيان أن الحفرة الجديدة يبلغ عرضها حوالي 33 قدمًا (10 أمتار) وتقع عند خط عرض 58 درجة جنوبًا تقريبًا، على الحافة الداخلية شديدة الانحدار لفوهة بونتيكولانت جي الموجودة على القمر.

يقع موقع التأثير على بعد حوالي 250 ميلاً (400 كيلومتر) من موقع الهبوط المخطط له Luna-25، والذي يقع عند خط عرض 69.5 درجة جنوبًا.

وكان هدف لونا-25 أن تصبح أول مسبار على الإطلاق يهبط بهدوء بالقرب من القطب الجنوبي للقمر، وهي منطقة يعتقد أنها غنية بالجليد المائي الذي يمكن أن يدعم المواقع البشرية.