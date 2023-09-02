شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "درونز" تراقب الحفلات الخاصة خلال عطلة عيد العمال فى نيويورك.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسؤولو شرطة نيويورك عن خطط لاستخدام طائرات بدون طيار لمتابعة شكاوى الضوضاء خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة لعيد العمال.

وكان قسم شرطة نيويورك يستخدم طائرات بدون طيار بقدرة محدودة لسنوات، حيث ينشر أنظمة طائرات بدون طيار لمهام البحث والإنقاذ، أو لتوثيق مسرح الجريمة، أو لمراقبة الأحداث العامة الكبيرة مثل ليلة رأس السنة الجديدة في تايمز سكوير.



وقال كاز دوتري، مساعد مفوض شرطة نيويورك، خلال مؤتمر صحفي : "إذا ذكر المتصل أن هناك حشدًا كبيرًا، أو حفلة كبيرة في الفناء الخلفي، فسنستخدم أصولنا للصعود والتحقق من الحفلة".

وسارع المدافعون عن الخصوصية إلى الاستجابة، حيث قال ممثل عن اتحاد الحريات المدنية في نيويورك لوكالة أسوشيتد برس إن الإعلان "يتعارض مع قانون POST" الذي يتطلب من الشرطة نشر سياسات استخدامها لتكنولوجيا المراقبة .

وفي الواقع، يمكن أن تمثل الخطة خروجًا صارخًا عن تلك السياسات، و عندما أعلنت الوزارة لأول مرة عن برنامجها الجديد للطائرات بدون طيار، وعدت بعدم استخدام التكنولوجيا في "المراقبة دون مبرر".

وينعكس هذا التعهد في قانون POST الخاص بأنظمة الطائرات بدون طيار التابع لشرطة نيويورك: سياسة التأثير والاستخدام ، والذي ينص على وجه التحديد على أنه (في غياب الظروف الملحة)، لا يجوز استخدام الطائرات بدون طيار "في المناطق التي توجد فيها توقعات معقولة بالخصوصية دون حصول موظفي شرطة نيويورك أولاً على مذكرة تفتيش تسمح صراحة باستخدام UAS."

ليس من الواضح ما إذا كانت الوزارة تخطط للحصول على مذكرة بشأن شكاوى الضوضاء في المناسبات الخاصة خلال عطلة عيد العمال، أو إذا كانت هذه الشكوى تندرج تحت "ظروف ملحة". ومع ذلك، زادت شرطة نيويورك من استخدام الطائرات بدون طيار في السنوات الأخيرة، ونشرت أنظمة جوية بدون طيار 124 مرة في عام 2023.