شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تمنح مالكى كروم بوك 3 أشهر من الألعاب السحابية GeForce Now والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت جوجل أنه يمكن لجميع مالكي Chromebook الحصول على ثلاثة أشهر مجانية من GeForce Now، وسيحصل معظم مستخدمي Chromebook على اشتراك GeForce Now Priority، بينما سيحصل مالكو Cloud Gaming Chromebooks على إمكانية الوصول إلى المستوى النهائي، وتقوم الشركة بربط الترويج بإطلاق Baldur's Gate 3 على خدمة الألعاب السحابية من Nvidia.

ويمكن لمالكي أجهزة Chromebook القياسية المطالبة بـ GeForce Now Priority لمدة ثلاثة أشهر، والتي تستخدم "منصة متميزة" في السحابة تصل إلى الحد الأقصى للبث بدقة 1080 بكسل لكل 60 إطارًا في الثانية وجلسات ألعاب مدتها ست ساعات.

وفي الوقت نفسه، يمكن للأشخاص الذين اشتروا جهاز Cloud Gaming Chromebook المطالبة بـ GeForce Now Ultimate لمدة ثلاثة أشهر، مما يعزز الأداء إلى دقة RTX 4080 و4K و120 إطارًا في الثانية وجلسات مدتها ثمانى ساعات.

وتوفر GeForce Now، التي تم إطلاقها علنًا في عام 2020 بعد ما يقرب من خمس سنوات من الإصدار التجريبي، إمكانية الوصول الفوري إلى جهاز كمبيوتر يتمتع بقدرة أكبر بكثير من جهاز Chromebook - دون القلق بشأن التحديثات أو التصحيحات أو إعدادات الرسوم، ولكن، بالطبع، ستحتاج على الأقل إلى اتصال إنترنت سريع ومنخفض زمن الوصول لبث الألعاب من خوادم Nvidia.

قد يكون إنشاء مكتبتك والوصول إليها على خدمة Nvidia أمرًا صعبًا بعض الشيء مقارنة بالمنافسين مثل Xbox Game Pass Ultimate و Stadia التي لم تعد موجودة الآن : ستحتاج إلى ربط حسابات متجر Steam أو Epic Games Store أو Microsoft Store أو Ubisoft Connect ( من بين أمور أخرى) لمعرفة أي من العناوين التي اشتريتها مؤهلة.

بعد ذلك، يمكنك بث الألعاب التي تمتلكها بالفعل ومعرفة واجهات المتاجر المدعومة لتلك الألعاب التي لا تزال ترغب في إضافتها.

وتعد صفحة الويب الخاصة بمكتبة Nvidia's GeForce Now مكانًا قويًا للبدء فهي تعمل على تبسيط العملية من خلال السماح لك بالبحث في كتالوج الخدمة الذي يضم أكثر من 1500 عنوان دعم.

ولم تعلن جوجل عن المدة التي سيكون فيها العرض الترويجي متاحًا، باستثناء القول إنه لفترة محدودة فقط. يمكن لمالكي أجهزة Chromebook المطالبة بالعرض على صفحة الويب "الامتيازات الخاصة" هذه .