شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مؤتمر إطلاق iPhone 15.. أبرز ما قد تكشف عنه الشركة خلال فعاليات الحدث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة آبل أنها ستعقد مؤتمر بعنوان "Wonderlust" في 12 سبتمبر، حيث من المتوقع أن تكشف النقاب عن طرازات iPhone الجديدة، وبالإضافة إلى طرازات iPhone 15 الجديدة، من المتوقع أيضًا أن تطلق الشركة نماذج جديدة من Apple Watch، مثل Apple Watch Series 9 وApple Watch Urtla 2.

سلسلة iPhone 15: ما يمكن توقعه يُشاع أن طرازات iPhone 15 Pro – iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max – تحتوي على إطار من التيتانيوم، ومتوفرة بالألوان الفضي والأسود والأزرق، وتأتي مع منفذ Thunderbolt 4.

وقد تحتوي أيضًا على زر إجراء وتدعم سرعات شحن أسرع تصل إلى 35 واط، وفي حين أنه من المتوقع أن يحتوي الطرازان على بعض الترقيات الطفيفة للكاميرا، إلا أن Pro Max يمكن أن يتضمن كاميرا منظار، ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار المبدئية إلى 1099 دولارًا لجهاز iPhone 15 Pro و1299 دولارًا لجهاز iPhone 15 Pro Max في الولايات المتحدة.

ويمكن لنماذج iPhone 15 الفانيليا – iPhone 15 و iPhone 15 Plus – استبدال النوتش بفتحة على شكل حبة Dynamic Island، ولكن مع معدل تحديث يبلغ 60 هرتز، وقد تحتوي أيضًا على مستشعر أساسي بدقة 48 ميجابكسل مثل موديلات Pro.

وعلاوة على ذلك، يقال أيضًا أن نماذج الفانيليا تحتوي على منفذ USB-C. قد يأتي iPhone 15 و15 Plus باللون الأسود والأزرق والأخضر والوردي والأصفر، حيث يبدأ سعر iPhone 15 من 799 دولارًا وiPhone 15 Pro بسعر 899 دولارًا.

ساعتي Apple Watch Series 9 وWatch Urtla 2: ما المتوقع من المقرر أن تقوم شركة Apple بتحديث ساعاتها Apple Watch Series 9 وApple Watch Urtla، إلى جانب أجهزة iPhone الجديدة في وقت لاحق من هذا العام، ومن المتوقع أن تحصل الساعتان على تعزيز كبير في الأداء من خلال شريحة جديدة.

ومن المفترض أن توفر شريحة S9، المبنية على شريحة A Series الأحدث، كفاءة وأداء أفضل لكلتا الساعتين، وستأتي Watch Series 9 بحجمين – 41 ملم و45 ملم، بينما ستحتفظ Apple Watch Urtla بحافظتها مقاس 49 ملم، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تأتي Watch Urtla 2 بخيار جديد بلون التيتانيوم الداكن.