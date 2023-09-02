شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تفكر فى إطلاق نسخة مدفوعة من فيس بوك وإنستجرام بأوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد Meta لاعبًا رئيسيًا في صناعة التكنولوجيا، وقد يكون لمشاكلها التنظيمية في الاتحاد الأوروبي تأثير كبير على أعمال الشركة، حيث من المرجح أن تستمر الشركة في مواجهة التحديات من الجهات التنظيمية في السنوات القادمة، وربما وجدت طريقة للامتثال للقانون مع حماية خصوصية مستخدميها أيضًا.

ووفقًا لتقرير لصحيفة نيويورك تايمز، تدرس شركة Meta فكرة إطلاق نسخة مدفوعة من إنستجرام وفيس بوك في أوروبا، حيث ان الفكرة وراء هذه الخطوة هي ضمان عدم عرض أي إعلانات للمستخدمين في أوروبا، واعتبارًا من الآن، يشير التقرير إلى أنه لا توجد معلومات عن الأسعار أو متى من المتوقع أن تطلق Meta النسخة المدفوعة من Facebook وInstagram.

تجربة ميتا المضطربة مع أوروبا في ديسمبر 2022، فتحت المفوضية الأوروبية (EC) تحقيقًا لمكافحة الاحتكار في ممارسات Meta المتعلقة بأعمال الإعلانات المبوبة عبر الإنترنت، وكان التحقيق الذي أجرته المفوضية الأوروبية يهدف إلى التحقق مما إذا كانت شركة Meta قد أساءت استخدام قوتها السوقية من خلال ربط خدمة Facebook Marketplace الخاصة بها بشبكتها الاجتماعية Facebook.

وهددت ميتا أيضًا بمغادرة الاتحاد الأوروبي تمامًا إذا لم تعد قادرة على نقل البيانات المتعلقة بالمستخدمين الأوروبيين إلى الولايات المتحدة، وذلك لأن اتفاقية درع الخصوصية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وهي اتفاقية سمحت بنقل البيانات بين المنطقتين، تم إبطالها من قبل محكمة العدل الأوروبية في يوليو 2020.

وفي مارس 2022، أقر برلمان الاتحاد الأوروبي قانون الأسواق الرقمية (DMA)، وهو عبارة عن مجموعة من القواعد التي تهدف إلى تنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى مثل Meta، ويتطلب قانون DMA من حراس البوابات، وهم الشركات التي لها تأثير كبير على السوق الداخلية، الالتزام بعدد من الالتزامات.

وهذا سبب كبير لعدم إطلاق أحدث تطبيق لـ Meta – Threads – في أوروبا حتى الآن، وتشعر Meta بالقلق من أن DMA ستجعل من الصعب إطلاق Threads في أوروبا، حيث سيحتاج التطبيق إلى الامتثال لعدد من القواعد الجديدة.