تكنولوجيا: موتورولا تحدد يوم 6 من سبتمبر للإعلان الرسمي عن Moto G54 في الهند

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة موتورولا لعقد حدث يوم 6 من سبتمبر لإطلاق هاتف Moto G54 في السوق الهندي، أي في اليوم التالي لإطلاق الهاتف في السوق الصيني.

كشفت موتورولا مؤخراً عن هاتف Moto G84 في السوق الهندي، ومن جديد تستعد الشركة لإطلاق إصدار جديد من هواتفها المتوسطة بعنوان Moto G54.

وتقدم موتورولا هاتف Moto G54 قريباً للأسواق برقاقة معالج Dimensity 7020، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

كما يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 13 على أن يدعم التحديث إلى الإصدار الجديد Android 14، ويدعم تحديث برمجيات الحماية لفترة تصل إلى 3 سنوات.

أيضاً من المقرر أن يضم الهاتف شاشة بحجم 6.5 إنش، ومعدل تحديث 120Hz، وجودة عرض FullHD+، كما تأتي كاميرة السيلفي في ثقب يتوسط الشاشة، ومن المتوقع أن تتميز الكاميرة بدقة 16 ميجا بيكسل.

وفي إعدادات الكاميرة يضم Moto G54 مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع.

كما يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 6000 mAh، ويأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 33W، مع مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف، ويدعم معايير IP52 لمقاومة قطرات الماء.

الهاتف يضم أيضاً مكبرات صوتية بنظام ستريو وتقنية Dolby Atmos، وتقنية Moto Spatial Sound، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل.

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